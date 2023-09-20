二寶媽對豐唇溶劑過敏　五官嚴重變形「腫成氣球」無法說話崩潰

▲女子手術後五官腫到變形。（圖／翻攝自TikTok／courtneyb24x）

記者李振慧／綜合報導

英國27歲女子塔夫(Courtney Taaffe)由於對自己的豐唇不太滿意，所以前去動手術希望能把唇形變回原樣，沒想到手術後卻嚴重過敏，嘴唇反而變得比手術前更紅腫，甚至整張臉都像氣球一樣腫脹、嚴重變形。

來自劍橋的塔夫是一名二寶媽，近來她在TikTok上拍片表示，她前去醫美診所進行手術，想把以前注射嘴唇中的填充物去除，然而卻對醫生所使用的溶劑產生嚴重過敏反應，整張臉嚴重腫脹。

塔夫表示，醫生在使用溶劑前沒有符合安全標準，在手術前48小時先進行過敏測試，而是手術前2分鐘才做，導致她手術後嘴唇非常腫脹，「我的嘴好像腫到快要炸開，而且我幾乎無法說話」，但是她向醫生反映時，對方還告訴她這是正常現象，明天狀況就會好轉。

塔夫返家後隔天醒來，發現紅腫情況不但沒有好轉，整張臉甚至腫到變形、又紅又痛，便緊急前往醫院檢查，才知道原來她對醫美診所的溶劑嚴重過敏，幸好服用抗組織胺藥物後有所好轉。

塔夫將她的經歷分享在網上後，影片獲得43萬網友觀看，許多網友十分同情她的遭遇，「天啊，很遺憾你遇到這樣的事，希望現在你好多了」、「看起來好痛，希望你沒事」，另外也有網友表示，她也有過類似遭遇，幸好醫生及時發現她嚴重過敏，最後幸運保住一命。

