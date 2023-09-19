女答應男友3P！咬咬時突然把「另一女爆頭」　害他命根斷裂大爆血





▲女和男友3P時突然開槍殺人。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州31歲女子塞拉斯(Michelle Silas)為了報復外遇男友，答應男友和22歲女子卡特(Destiny Carter)一起3P，然而進行到一半時，她突然朝卡特的後腦勺開槍，導致人當場死亡，正在享受口愛的男友生殖器也爆血受傷。

警方表示，身為三寶媽的塞拉斯11日凌晨6時回到家中，發現男友正在和22歲女子卡特發生性關係，當時家中3名孩子正在睡覺，男友還邀約她一起加入3P。

Her cash bond has been set at $100,00. https://t.co/wcTdVdaYLq — FOX6 News (@fox6now) September 16, 2023

塞拉斯向警方表示，當時她非常生氣，不敢相信男友竟然這樣對她。男友則表示，塞拉斯當時在旁邊靜靜看著他和卡特繼續性行為，沒想到進行到一半時，塞拉斯突然朝卡特後腦開槍，害他的生殖器也被咬傷。

警方前往現場時，發現卡特陳屍在臥室內，頭部有2處槍傷，男子的下體則狂冒鮮血，因為陰莖撕裂傷緊急送醫。塞拉斯坦承她有對卡特開槍，但不是故意要殺人，目前關押在監獄中候審。