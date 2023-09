女答應男友3P！咬咬時突然把「另一女爆頭」　害他命根斷裂大爆血

▲女和男友3P時突然開槍殺人。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州31歲女子塞拉斯(Michelle Silas)為了報復外遇男友,答應男友和22歲女子卡特(Destiny Carter)一起3P,然而進行到一半時,她突然朝卡特的後腦勺開槍,導致人當場死亡,正在享受口愛的男友生殖器也爆血受傷。

警方表示,身為三寶媽的塞拉斯11日凌晨6時回到家中,發現男友正在和22歲女子卡特發生性關係,當時家中3名孩子正在睡覺,男友還邀約她一起加入3P。

