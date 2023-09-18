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毛炸！腳踏車「踏板空轉」自動往前騎　詭異15秒監視器全錄下

▲▼英格蘭約克靈異腳踏車。（圖／翻攝自Facebook／Shambles Market York）

▲約克地區出現腳踏車疑似自動騎行的詭異畫面。（圖／翻攝自Facebook／Shambles Market York）

記者吳美依／綜合報導

英國約克地區（York）有著悠久歷史，也因為頻繁通報超自然事件，被封為「歐洲鬧鬼最嚴重的城市」。當地監視器偶然拍到，在四下無人的街道上，一輛腳踏車竟空轉踏板、自動往前進，彷彿正被「看不見的人」騎行，但跨越石子路後，又突然定格、倒在地上。

肉舖街市場（Shambles Market）在臉書分享影片，「昨天，監視器拍到一些非常奇怪的事情…這段影片讓我們不寒而慄。」他們歡迎各界網友提出看法與推論，「還有任何人注意到，鎮上出現奇怪的超自然活動嗎？」

Yesterday, something very strange was spotted on CCTV… and this clip gives us the chills. Theories welcome… Has anyone else noticed peculiar paranormal activity around town? #hauntedyork YorkMix The Press in York Paranormal Research York - Ghost Hunting Events The Original Ghostwalk of York The Bloody Tour of York

Shambles Market York 發佈於 2023年9月13日 星期三

靈異旅遊團「約克原初幽靈步道」負責人格雷厄姆（Mark Graham）認為，這可能是「迷路男孩」的傑作，「祂見到你時，看起來會很驚訝」，曾在鎮上5、6個地方被目擊。他直言，約克總會發生各種怪奇事件，「肉舖街附近也有很多故事，打開和關閉後會進入不同時間的門，以及消失的房子。」

靈異旅遊團「約克之影」的克朗普頓（Mackenzie Crompton）分析，街道非常平坦、沒有坡度，若能獲取另一個角度的監視器畫面，證明沒有人在旁邊操控，那她將非常開心。

不過，「約克超自然現象研究中心」的布萊恩特（Clare Bryant）卻抱持懷疑，直指證據不足，無法判斷真假，「你無法看到這輛自行車從哪來，不能排除是惡作劇。」但是，她認為約克及肉舖街非常「熱鬧活躍」，因為出現許多靈異目擊報告。

▲▼英格蘭約克地區肉舖街（Shambles ）原為屠宰動物及出售肉類的地方，歷史最早可追溯到14世紀。（圖／翻攝Google Maps）

▲肉舖街原為屠宰動物及出售肉類的地方，最早可追溯到14世紀，迄今仍保有中世紀建築。（圖／翻攝Google Maps）

BBC、每日郵報寫道，約克建城於西元71年，有著黑暗及血跡斑斑的歷史，累計逾504件幽靈目擊通報，被國際幽靈研究基金會（International Ghost Research Foundation）封為「歐洲鬧鬼最嚴重的城市」。

約克起初為蓋爾人定居點，後來被羅馬人、盎格魯薩克遜人、諾曼人占領，是法國諾曼地公爵「征服者威廉」入侵英格蘭的關鍵地點，中世紀的繁榮羊毛市場和教育中心，更與清教徒革命密切關聯，在很長一段時間裡，都是英格蘭北部的重要城市。

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