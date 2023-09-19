蔡政府執政留下爛尾樓！　藍委轟：「社宅僅22%」居住根本不正義

▲國民黨團召開「蔡政府執政爛尾樓～居住正義成為居住不正義！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文總上任時曾喊出，要讓年輕人買得起房，如今卻跳票，社會住宅達成率僅22%。國民黨團今（19）日上午召開記者會指出，民進黨政府高喊居住正義的口號，內容根本乏善可成，說好的20萬戶社會住宅，僅有4萬戶。面對高房價、高物價、低薪的問題，蔡政府根本束手無策，只能用大內宣粉飾太平，居住根本不正義。

總召曾銘宗表示，蔡英文將近8年的居住正義政策，從各項相關數字檢視，已經跳票，變成居住不正義。111年大學畢業生平均薪資僅有3.1萬元，領基本工資的大學畢業生竟高達24.9%，當年基本工資為25,250元；換句話說，去年有1/4大學畢業生領基本薪資，年輕人薪水這麼低，怎麼還談居住正義？

曾銘宗指出，在2019年12月1日，蔡英文總統準備競選連任，由於第一任期的居住正義支票已經跳票，她在競選第二任期時，還繼續開支票。她說，「蓋房子需要時間，但請大家相信，居住正義，蔡英文有心要拚。」蔡英文說要拚的，包括社會住宅繼續辦、8年興建20萬戶總目標不變。結果是，4年前繼續騙票，現在已經跳票。

書記長謝衣鳯表示，蔡政府執政將近8年，住宅價格指數屢創新高，房價是越來越高，根據內政部不動產資訊平台統計，在106年第一季(Q1)房價指數為99.42，到今年Q1，即便蔡政府提出非常多的打房政策，房價指數依然創新高，指數來到128.85，對比106年Q1，增加了29.6%。

另外，在房價所得比部分，106年Q1為9.24，到了今年Q1，房價所得比高達9.72，代表了必須不吃不喝9.72年才買得起房子。買不起房，只能租房。在租金指數部分，106年Q1指數為96.2，到了今年7月，租金指數為103.89，對比106年Q1，攀升8%，顯示租金越來越貴。

副書記長陳以信表示，蔡英文總統在上任之前，不斷揮舞著居住正義大旗，承諾要讓青年人買得起房；7年多過去，居住正義成績單，讓人不堪入目。先從物價來看，近兩年物價波動非常劇烈，全年消費者物價指數數在110年為1.97%、111年攀升到2.95%。再看看近幾年經常性薪資變化，到了2022年呈現負成長為-0.15%。

陳以信指出，物價暴漲，薪資不漲，這要年輕人如何存錢買房子？再看看房貸負擔率，所謂貸款負擔率，指的是以中位數每月房貸平均數，除以每戶平均所得，簡單的說，就是每一戶每月所得中，要拿出多少支付房貸。

藍委賴士葆表示，全台目前房價所得比9.72，民眾得花上至少9-10年時間，不吃不喝才買得起房；但是在台北市得要不吃不喝16年，才能買得起房。房價年年創新高，住宅價格指數，在今年Q1達到128.85，蔡英文總統執政7年多來房子只漲不跌，房屋住宅政策已經徹底失敗。

賴士葆說，過去質詢前行政院長蘇貞昌兩次，提醒政府在蓋社會住宅之前，必須做好周邊交通影響評估，蘇貞昌都允諾會注意，結果事後什麼也沒有做，造成社會住宅工地交通壅塞，引發民怨。

賴士葆表示，蔡政府社會住宅政策嚴重跳票，就讓國民黨總統參選人侯友宜來做。侯友宜提出居住正義具體主張：一、租屋實價登錄。二、租金申報由「列舉扣除額」，改為「特別扣除額」。三、落實囤房稅。賴士葆特別提到，蔡政府在社會壓力下，總算提出囤房稅，但是對地方政府行政裁量範圍太大，建議由中央統一稅率，讓地方政府有所依循，避免有操作空間。

