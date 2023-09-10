　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大直受災戶被移居南港　議員批「蔣萬安狀況外」：未徵詢意願就決定

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離近440人、201戶至22家旅館，其中一棟坍塌最嚴重的25戶，未來將被安排移居南港基三社宅。但民進黨台北市議員陳怡君表示，市府此舉引起住戶不滿，因為未與住戶徵詢、溝通就倉促決定，台北市長蔣萬安看似魄力十足，但其實根本沒解決住戶居住問題。

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

針對大直街94巷民宅傾斜事件，蔣萬安9日表示，最快10日或11日可讓住戶返家，但塌陷最嚴重的其中一棟25戶居民，則會安排在南港基三社宅提供長期安置，所需的家具目前也已在進行規劃，都會完整準備好。而北市府都發局10日說明，已預備南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶提供居民安置，所需基本傢俱預計9月22日前可完成25戶。

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

但陳怡君10日表示，市府要將大直受災戶移到南港基三社宅，此舉已引起住戶群起公憤，因為這些受災戶在當地住了10幾年，甚至有的是三代同堂，一家有老有小，大人要上班、小孩要上學，阿公、阿媽要顧孫要接送去上課，如今都成為不便。

陳怡君指出，北市府自作主張拍板定調，要受災戶「說遷就遷」、「集中管理」，這根本就不在乎居民居住的需求，以本位主義式的方式、以最省錢的方式安置居民，完全沒有顧慮到居民的感受，蔣萬安大路罵基泰、小巷安撫受災戶，看似魄力十足，但令受災戶崩潰的居住問題至今仍未解。

陳怡君說，仍有住戶希望市府、基泰可以全額補助租屋費用，好讓受災戶得以繼續在大直自己找房住，不要離開原本居住的大直，影響住戶的居住環境及便利，否則小學生要上課、子女要照顧長輩的問題，都讓受災戶崩潰，甚至民眾講到這裡就頻落淚。

此外，陳怡君也批評，市府將於確認現場安全後，讓受災戶回原址取物，但市府及基泰的配套在哪裡？民眾進屋取物首要就必須面對走入房屋傾斜的不適，如何協助受災戶進屋取物，協助排除屋內障礙，再將物品協助搬運至安置地址，這些過程市府、基泰目前尚未說明，也並未正式公開向受災戶道歉。

陳怡君質疑，原址搬遷的物品有沒有遷移配套？以及其他衍生出來的停車費用、交通費用怎麼補償，市府都應該交待清楚，還有住戶的車子被壓壞，以及室內物品、家具等財損如何認定及賠償？還是受災戶摸摸鼻子自認倒霉？

陳怡君再強調，這次的倒塌事件不是天災而是人禍，一場鐵錚錚官商相護的最負面教訓，受災戶並沒有犯任何錯，闖禍的是無能的公部門跟便宜行事的建商，呼籲蔣市府不要在狀況外，應該有效溝通、妥善徵詢，給予這些災民最基本應有的尊重。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
災損最多3億！基泰「拿得出80億元實力」　3種現金流曝光
快訊／國家警報響！　大雷雨轟5地
合建意向書遭批　基泰總座：如此負責做，結果被說趁火打劫
快訊／基泰總座哭了！　拿手帕拭淚
基泰總座：事發前談過重建「當時1坪換0.7坪」　少數幾戶不同
快訊／雨彈升級！豪雨炸2地　9縣市豪大雨特報
林凱威退出！吳念庭替補打亞運　首次與父親出征
25戶重建要賠2.4億！基泰建設曝「塌陷主因」：超乎預期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

中正紀念堂轉型挨批「缺政治意志」　行政院：蔡英文盼卸任前推進

韓國瑜願當「在野桶箍」　柯文哲：坐下來聊一聊也還好

桃園挺侯大會湧3千人　侯友宜讚鄉親很熱情：我褲子差點被拉下來

柯文哲批民進黨墮落太快　綠反嗆：民眾堂墮落速度令人驚訝

柯文哲：請電視名嘴別忽視侯友宜　「不要只打我」

朱立倫掌侯競總主委！黃士修盼別再堅壁清野　與郭台銘一起奮鬥

韓國瑜當在野「桶箍」　黃士修：國民黨本位主義讓大家成為罪人

3綠委連線搶「親子票」　新北樹林辦水上派對全濕身

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

中正紀念堂轉型挨批「缺政治意志」　行政院：蔡英文盼卸任前推進

韓國瑜願當「在野桶箍」　柯文哲：坐下來聊一聊也還好

桃園挺侯大會湧3千人　侯友宜讚鄉親很熱情：我褲子差點被拉下來

柯文哲批民進黨墮落太快　綠反嗆：民眾堂墮落速度令人驚訝

柯文哲：請電視名嘴別忽視侯友宜　「不要只打我」

朱立倫掌侯競總主委！黃士修盼別再堅壁清野　與郭台銘一起奮鬥

韓國瑜當在野「桶箍」　黃士修：國民黨本位主義讓大家成為罪人

3綠委連線搶「親子票」　新北樹林辦水上派對全濕身

見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

摩洛哥強震所有人嚇爆！他曝「裹床單逃命」過程　機票售罄沒法走

勿忘苦人多！《微笑慈善會》募150萬送暖　發願辦16場送物資活動

美網落敗錯失首冠　莎芭蓮卡仍將超越斯威雅蒂登頂球后

韓劇看到一半！轉頭見「貓咪蓋被被」躺吊床睡超熟　媽放大看笑翻

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

被質疑「基泰大直基地廢了」　總經理：這是下一階段的事

跟媽搶拖鞋！汪見自己準備挨打　秒露燦笑「黏緊緊」：你捨不得啦

快訊／國家警報又響！大雷雨轟5地　暴雨炸1區

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

快訊／受困3天以上！「阿花」找到了

基泰建設財務狀況曝光！銀行人士：應賠得起

陳怡君點名王鴻薇未到住戶協調會

獨／揭密高虹安豪宅主人　去年底就買了

韓國瑜要出手了！　邱毅爆「願當在野桶箍」：關鍵還要一人同意

藍白合示範區遭突襲　支持者憂綠委躺著選

王鴻薇遭嗆「不管基泰工安事件」　他揭重點轟：民進黨邏輯壞掉了

基泰大直建案有門神？李四川否認

快訊／坦言與楊志良已「悄悄分手」　郭台銘：但他永遠是我的朋友

基泰大直建案有門神？　高嘉瑜爆「起造監造全是北市府關係戶」

北市府將對基泰聲請「第二波假扣押」

摩洛哥強震逾2千死　我捐1604萬助重建

高虹安名車豪宅爭議　議員：廉政署交辦政風處才做

更多熱門

相關新聞

陳怡君點名王鴻薇未到住戶協調會

陳怡君點名王鴻薇未到住戶協調會

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離440人左右。民進黨台北市議員陳怡君爆料，住戶9日下午有開協調會，但提供給基泰時，對方卻稱「為什麼要找陳怡君」、「她對我們不友善」，且住戶也在9日下午協調會時找該區的國民黨立委王鴻薇，結果對方沒有出現。

水電瓦斯已恢復　1弄南側雙號居民可最快回家

水電瓦斯已恢復　1弄南側雙號居民可最快回家

基泰大直建案有門神？李四川否認

基泰大直建案有門神？李四川否認

消防隊曝「阿花」救援過程！受困3天尋獲

消防隊曝「阿花」救援過程！受困3天尋獲

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安大直房屋工地陳怡君社宅

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

政府發錢！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面