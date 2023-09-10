大直受災戶被移居南港　議員批「蔣萬安狀況外」：未徵詢意願就決定

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離近440人、201戶至22家旅館，其中一棟坍塌最嚴重的25戶，未來將被安排移居南港基三社宅。但民進黨台北市議員陳怡君表示，市府此舉引起住戶不滿，因為未與住戶徵詢、溝通就倉促決定，台北市長蔣萬安看似魄力十足，但其實根本沒解決住戶居住問題。

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

針對大直街94巷民宅傾斜事件，蔣萬安9日表示，最快10日或11日可讓住戶返家，但塌陷最嚴重的其中一棟25戶居民，則會安排在南港基三社宅提供長期安置，所需的家具目前也已在進行規劃，都會完整準備好。而北市府都發局10日說明，已預備南港區基隆河三期中繼住宅三房型共40戶提供居民安置，所需基本傢俱預計9月22日前可完成25戶。

但陳怡君10日表示，市府要將大直受災戶移到南港基三社宅，此舉已引起住戶群起公憤，因為這些受災戶在當地住了10幾年，甚至有的是三代同堂，一家有老有小，大人要上班、小孩要上學，阿公、阿媽要顧孫要接送去上課，如今都成為不便。

陳怡君指出，北市府自作主張拍板定調，要受災戶「說遷就遷」、「集中管理」，這根本就不在乎居民居住的需求，以本位主義式的方式、以最省錢的方式安置居民，完全沒有顧慮到居民的感受，蔣萬安大路罵基泰、小巷安撫受災戶，看似魄力十足，但令受災戶崩潰的居住問題至今仍未解。

陳怡君說，仍有住戶希望市府、基泰可以全額補助租屋費用，好讓受災戶得以繼續在大直自己找房住，不要離開原本居住的大直，影響住戶的居住環境及便利，否則小學生要上課、子女要照顧長輩的問題，都讓受災戶崩潰，甚至民眾講到這裡就頻落淚。

此外，陳怡君也批評，市府將於確認現場安全後，讓受災戶回原址取物，但市府及基泰的配套在哪裡？民眾進屋取物首要就必須面對走入房屋傾斜的不適，如何協助受災戶進屋取物，協助排除屋內障礙，再將物品協助搬運至安置地址，這些過程市府、基泰目前尚未說明，也並未正式公開向受災戶道歉。

陳怡君質疑，原址搬遷的物品有沒有遷移配套？以及其他衍生出來的停車費用、交通費用怎麼補償，市府都應該交待清楚，還有住戶的車子被壓壞，以及室內物品、家具等財損如何認定及賠償？還是受災戶摸摸鼻子自認倒霉？



陳怡君再強調，這次的倒塌事件不是天災而是人禍，一場鐵錚錚官商相護的最負面教訓，受災戶並沒有犯任何錯，闖禍的是無能的公部門跟便宜行事的建商，呼籲蔣市府不要在狀況外，應該有效溝通、妥善徵詢，給予這些災民最基本應有的尊重。