台南散步導覽再推新體驗！　6大路線搭配100+商家優惠線上搶好康

▲台南市觀光旅遊局推出6大散步路線線上版服務，供遊客在出發前，即可搶先了解相關背景，歡迎線上搶好康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續提升台南市散步導覽路線服務，台南市觀光旅遊局推出6大散步路線線上版服務，供遊客在出發前，即可搶先了解相關背景。

台南市副市長葉澤山、台南市觀光旅遊局局長林國華、許至椿議員、李啟維議員、各立委、議員服務處代表及台南市各大觀光產業公協會等人士出席，活動透過虛擬實境結合6大散步導覽路線，可讓遊客在行前就能體驗散步導覽的魅力，另外搭配獎勵機制，讓遊客上網體驗即可獲得商家優惠，多項好康將陸續上線，歡迎大家趕快來搶先體驗。

市長黃偉哲表示，本次線上版6條路線包含：「安平米其林三星散步路線」、「府城歷史散步之旅」、「台灣第一鹽散步路線」、「西濱宗教漁鹽之旅」、「關子嶺溫泉好遊」及「鹽水月津港漫遊」，為鼓勵遊客於系統初上線期間搶先體驗，除了提供每日簽到領取LINE Points點數，更同時規劃限量贈品及店家優惠，遊客完成問答即可獲得優惠券，好康期間至11月30日，上網完成任務到店出示兌換畫面，即可兌換200元等值商品或享優惠折扣，數量有限換完為止。

台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，在不斷求新求變下，今(112)年專案推出「最強考運散策」、「最強女鬼路線」等主題，報名人數場場爆滿，而本次再推新體驗，加入3D空間技術，使散步導覽路線的服務樣態更加豐富且多元，另也期待線上導客到店與商家互動互惠，帶給遊客更多數位生活化的豐富觀光體驗。

觀光旅遊局表示，本案優惠商家招商報名將於10月底截止，目前已有逾100間商家陸續上線中，包含：百年傳承香舖、吳萬春蜜餞、博仁堂、百年振發茶行、得意蝦餅等等伴手禮及餐飲旅宿業者，歡迎台南市觀光業者，趕快來報名！另外，後續也將正式推出達人帶路活動，10月1日起開放至官網報名，共計8場次，帶領遊客線上體驗系統，歡迎遊客踴躍報名！