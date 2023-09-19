台南就業促進工作坊　助求職者認識自己規劃職涯方向

▲台南市勞工局19、20日２天在柳營尖山埤渡假村辦理「勇往職前薪舞台」就業促進工作坊，邀請業界講師講授課程，協助學員做好求職準備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，台南市勞工局19、20日２天在柳營尖山埤渡假村辦理「勇往職前薪舞台」就業促進工作坊，邀請業界講師講授「職業適性診斷」、「就業市場變化及產業動態」、「溝通技巧」、「面試技巧實作」及「壓力調適與情緒管理」等課程，以協助學員做好求職準備。

勞工局王鑫基局長表示，為協助市民就業，首次嘗試辦理２天１夜就業促進工作坊，以「找自己」及「找工作」的主題安排課程，協助學員認識自己及瞭解產業趨勢；在求職過程中，面試的準備及技巧是決定能否順利錄取就業的關鍵之一，工作坊不僅講授如何撰寫履歷，同時也因應趨勢，教導如何運用AI工具等內容，以增加求職能見度，再結合「溝通技巧」的課程設計，透過溝通表達技巧演練，強化學員尋職面試應對能力，提升面試成功機率。

另針登革熱疫情，也呼籲學員在進修求職之餘，更要「巡清倒刷」齊心協力撲滅病媒蚊。勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說工作坊課程規劃CPAS職業適性診斷工具，藉由分組讓專業職涯顧問進行深度諮詢及解說，協助學員能夠認識自己、發現自我優劣勢，釐清職業興趣以利未來的職涯規劃，也鼓勵學員可以善用政府訓練資源，學習一技之長或開創第二工作專長，增加自己就業優勢。

「勇往職前薪舞台」就業促進工作坊課程不進涵蓋產業脈動及就業趨勢介紹，也加入「壓力調適與情緒管理」的課程，教導學員如何因應職場挑戰及求職壓力。

為協助求職者重返職場，勞工局職訓就服中心除辦理就業講座、工作坊、職場參訪等，並規劃有照顧服務員、餐飲服務、美容美髮、電腦等多元職前訓練課程，10月13日及10月18日將辦理中高齡及高齡者就業講座暨職場參訪，講座活動及課程資訊可電洽06-6330820。