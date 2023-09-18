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台南總爺和風文化祭登場　黃偉哲邀體驗日本廣島工藝文化

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台，自9/16-12/10在總爺藝文中心紅樓展出，市長黃偉哲17日偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席，村上隆宣並以祝賀信件代表廣島縣湯崎英彥知事及廣島縣議會中本隆志議長對和風文化祭的祝福。

黃偉哲邀請民眾參加文化祭，體驗日本工藝文化的美好，隨也邀請日本友人一同前往秋柚日和市集，品嘗在地優質麻豆文旦。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，過去歷經疫情影響，日本以實際行動支持臺灣，也見證臺灣與日本交流的友誼及深厚淵源。深受民眾歡迎的和風文化祭今年迎來第11年，期盼透過這樣的機會，未來讓台南與日本更多城市有更進一步交流，包含在文化、旅遊、教育等更多面向。也希望和風文化祭一年比一年更好，歡迎更多臺灣人及日本友人一同來參與。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廣島縣是日本岸田首相與日本台灣交流協會泉裕泰大使的故鄉，廣島用自身的歷史告訴大家，唯有世界和平才會帶給人類幸福，希望藉此次文化與工藝交流，未來廣島縣與南市能開展更多合作機會。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，今年和風文化祭活動包括「和太鼓祭音與鳳天神鼓聯合演出」、「三味線 & 笛合奏」、「福山琴」等9場演出，宮島飯匙熊野筆書寫體驗、福山琴體驗、手作御守體驗、紙鶴繩結手作體驗共20場次，25家臺南在地美食與文創業者一同舉辦的和風市集及結合麻豆季節名物的秋柚日和市集，展期間特別安排3場日本文化講座、12場展場導覽、象徵廣島城的鯉魚綠隧戶外裝置等，內容豐富有趣，為所有喜愛日本文化的好朋友帶來豐盛的和風饗宴。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局介紹，本次來臺展出的廣島傳統工藝品內容，包括日本國家指定工藝品熊野筆、川尻筆、福山琴、宮島細工以及廣島縣指定工藝品如銅蟲、三次人形、戶河內刳物、戶河內挽物、備後絣、高盛繪、宮島燒等，其中難得一見的作品如流傳百年歷史的高盛繪漆器、精緻的銅製器皿(銅蟲)、職人手工打造的福山琴等，廣島縣更特別提供今年5月甫於廣島辦理G7領袖高峰會的7隻國家和紙鯉魚，搭配展場內象徵廣島山脈、瀨戶內海島嶼的城市意象設計懸掛展示，讓和紙鯉魚看似悠遊山海之中，非常吸晴。此外，展場中呼應廣島紙鶴塔和平祈願行動，特別設置「紙鶴祈願」臺日互動專區，歡迎民眾親手折出祝福紙鶴，帶著珍貴心意的紙鶴將在展期結束後寄回廣島縣。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動包括日本台灣交流協會高雄事務所是枝憲一郎副所長、台日文化友好交流基金會董事長李退之、文化局長謝仕淵、市議員陳秋宏等貴賓皆到場共襄盛舉。

▲2023總爺和風文化祭本週末登場，邀請12種類共83件廣島縣傳統工藝品來台展出，市長黃偉哲偕同日本廣島縣商工勞働局地域經濟支援擔當部長村上隆宣共同出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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