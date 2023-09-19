兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，請黃偉哲市長應盡快發揮公衛專長、專心防疫，讓台南市早日脫離登革熱疫情的夢魘。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

登革熱全國病例突破8千例，台南市病例數達7608例，病例數全國數第一，衛福部專家南下救火，國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，台南市接連兩位任市長賴清德、黃偉哲都是哈佛公共衛生碩士，登革熱卻疫情一發不可收拾。



姚正玉說，台南本土登革熱至18日止累積7608例，其中以東區1698例、安南區1604例、永康區1413例最嚴重，而南區單日新增41例顯示疫情升溫。全市37區僅剩白河、後壁、東山、北門4區沒有確診。

姚正玉表示，民進黨總統參選人賴清德、市長黃偉哲參選、從政都是打著「哈佛公衛碩士」的招牌，但是他主政台南市的時期，台南市登革熱死亡112人、病例數22760案，雙雙創下台灣的歷史，如今黃偉哲也是哈佛耶魯的公共衛生碩士，台南市登革熱疫情再度拉緊報、病例數持續全國第一，且「遙遙領先」其他縣市，中央的公衛專家南下救火，實在顏面盡失。

姚正玉指出，登革熱是藉由病媒蚊傳播，預防更勝治療，徹底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門。全國只有台南市的疫情特別嚴重，代表台南市在環境衛生維持、下水道、水溝的清疏整理和要求出問題，尤其許多民眾反映，水溝沒有經常性的清理、街道雜草叢生無人聞問，登革熱一來光在民眾室內噴藥、外在環境沒有整理消毒，怎麼有用。

姚正玉呼籲賴清德謙卑面對過去執政的不力，而黃偉哲應盡快發揮公衛專長、專心防疫，讓台南市早日脫離登革熱疫情的夢魘。