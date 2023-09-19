　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，請黃偉哲市長應盡快發揮公衛專長、專心防疫，讓台南市早日脫離登革熱疫情的夢魘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，請黃偉哲市長應盡快發揮公衛專長、專心防疫，讓台南市早日脫離登革熱疫情的夢魘。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

登革熱全國病例突破8千例，台南市病例數達7608例，病例數全國數第一，衛福部專家南下救火，國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，台南市接連兩位任市長賴清德、黃偉哲都是哈佛公共衛生碩士，登革熱卻疫情一發不可收拾。

姚正玉說，台南本土登革熱至18日止累積7608例，其中以東區1698例、安南區1604例、永康區1413例最嚴重，而南區單日新增41例顯示疫情升溫。全市37區僅剩白河、後壁、東山、北門4區沒有確診。

姚正玉表示，民進黨總統參選人賴清德、市長黃偉哲參選、從政都是打著「哈佛公衛碩士」的招牌，但是他主政台南市的時期，台南市登革熱死亡112人、病例數22760案，雙雙創下台灣的歷史，如今黃偉哲也是哈佛耶魯的公共衛生碩士，台南市登革熱疫情再度拉緊報、病例數持續全國第一，且「遙遙領先」其他縣市，中央的公衛專家南下救火，實在顏面盡失。

姚正玉指出，登革熱是藉由病媒蚊傳播，預防更勝治療，徹底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門。全國只有台南市的疫情特別嚴重，代表台南市在環境衛生維持、下水道、水溝的清疏整理和要求出問題，尤其許多民眾反映，水溝沒有經常性的清理、街道雜草叢生無人聞問，登革熱一來光在民眾室內噴藥、外在環境沒有整理消毒，怎麼有用。

姚正玉呼籲賴清德謙卑面對過去執政的不力，而黃偉哲應盡快發揮公衛專長、專心防疫，讓台南市早日脫離登革熱疫情的夢魘。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　靠「這1盒」逃過
DJ SODA遭襲胸後訪日！　吃拉麵遭批「滾回韓國」
全台最悲情加油站！　今恢復營運
南韓影后、影帝都來了　送「國民爺爺」最後一程
辦公室出現眼鏡蛇！　眾人圍捕
兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯要等
民眾黨出手了！　高虹安遭暫停黨權處分
發燒人數暴增40%！醫示警3族群「一個中鏢，其他跟著開花」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

南消第三大隊消防演練　改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

男行竊遭圍捕藏躲6小時　仍遭南警緝獲起獲毒品

紅豆栽培期到了！　高雄農改場提醒：注意防範根腐病

南消南化分隊創意宣導　幼兒園向下扎根防災知識

山上工作自小客貨車陷汙泥　枋寮警繩索綁巡邏車助脫困

提升照服員性平意識　打造友善平等工作環境

用對輔具讓就業如虎添翼　永康中心協助中高齡穩定就業

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

南消第三大隊消防演練　改裝清潔用水槽成光電搶救應急水源

台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

兩位市長都哈佛公衛碩士　台南登革熱卻全國第一

男行竊遭圍捕藏躲6小時　仍遭南警緝獲起獲毒品

紅豆栽培期到了！　高雄農改場提醒：注意防範根腐病

南消南化分隊創意宣導　幼兒園向下扎根防災知識

山上工作自小客貨車陷汙泥　枋寮警繩索綁巡邏車助脫困

提升照服員性平意識　打造友善平等工作環境

用對輔具讓就業如虎添翼　永康中心協助中高齡穩定就業

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

台積電跌2元收538　台股小跌62點來到16636點

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

鹹甜多力多滋冰、黑色草莓冰超狂！　萬聖節限定冰淇淋限時開吃了

《蔚藍色法則》台版官網來了　玩家暴動：給你錢快點出

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

地方熱門新聞

國慶焰火300秒試放！1500彈點亮台中

市長都哈佛公衛碩士台南登革熱卻全國第一

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

日月潭花火音樂嘉年華10／5起連7周登場

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

登革熱防治關鍵期需團結一致

守護桃園國產蛋　農業局視察蛋雞場及直銷站

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

網路乾女兒撒嬌喊乾爹投資男子秒領300萬

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

9/21國家防災日海嘯警報　不實施人車管制

新北學童訪台北靈安社　與北管保存者跨域瘋文資

男子欠稅不繳　巨額保單被強制執行

更多熱門

相關新聞

登革熱防治關鍵期需團結一致

登革熱防治關鍵期需團結一致

針對部分政治人物對台南防疫措施之意見，台南市政府發言人田玲瑚回應表示，台南市政府於2016年成立登革熱防治專責單位，每年投注千萬經費進行相關預防工作，目前是登革熱防治的關鍵期間，感謝部分政治人物對疫情的關心，但不必要、非專業、只是打擊基層防疫士氣的政治口水則大可不必。

台南大東、大東東夜市強強合市府開罰

台南大東、大東東夜市強強合市府開罰

台南市虎山實驗國小生態資源豐富

台南市虎山實驗國小生態資源豐富

登革熱消毒　4狗躲車上避難4hrs

登革熱消毒　4狗躲車上避難4hrs

南消雙語外籍移工防災及登革熱防治宣導

南消雙語外籍移工防災及登革熱防治宣導

關鍵字：

市長哈佛公衛碩士台南登革熱全國第一姚正玉

讀者迴響

熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

台劇天花板是「這部」！網友激推

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面