台南市虎山實驗國小生態資源豐富　學生探索樂園

▲台南市虎山實驗國小校本課程主題，即是帶領新生從踏入林場認識樹木種子開始，在龍貓隧道內展開探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

對於剛入學的一年級新生，台南市虎山實驗國小校本課程主題，即是帶領大家從踏入林場認識樹木種子開始，在龍貓隧道內探索活動展開。

杰安說：「這好像眼睛喔！」老師請小朋友搜集校園中的種子、果實、樹葉及樹枝等自然素材，帶回教室裡創作自己的自畫像，並在完成自畫像後將作品拍照數位化，以教室內建置的viewboard數位電子白板設計「猜猜我是誰」遊戲，讓孩子在數位教學互動中向同學自我介紹與認識彼此。

隨後，在本週舉行的班親會裡，再次結合viewboard「猜猜我是誰」遊戲，提供與會的家長試著從自畫像作品去猜出自己的孩子，讓家長們以不一樣的方式認識自己孩子，了解自己孩子的想法與展現，並看見孩子的藝術能力及學習成長；同時，在歡笑中熱絡班親會的氣氛後，能更溫暖貼近更有效率的向與會家長說明班級經營模式、教學課程計畫和各項行政事務，最後再進行親師雙向交流，健全深化親師關係。

利用與校本課程、數位教育融合的班親會，一方面能引領人們孩子欣賞自然、尊重環境，進而建立珍惜自然資源的環境價值觀，一方面讓孩子認識自己的五官面容，並珍愛自己的身體，進而加固孩子的自信自尊，另一方面也落實教育部的「中小學數位學習精進方案」，透過「數位白板互動工具」、「影音」、「遊戲」、「即時回饋」等科技應用，聚焦師生在課堂上的互動反饋，讓孩子能順利展開快樂學習的學校生活，也讓家長出席學校班親會活動能有豐富的認識及收穫。