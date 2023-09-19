　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

「愛因斯坦的腦子」只要2元！賣家稱付款後會自動長到大腦　熱銷近10萬個

▲「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台，賣家宣稱「付款後會自動長到大腦上」，此外賣家還強調，商品為無物流發貨，純靠腦電波傳遞，傳遞過去的是愛因斯坦電波。而綜合類似商品在各網購平台的銷量，竟熱賣近10萬個，可見其熱銷程度。

據《搜狐新聞》報導，近日多家網路商店確實都有在販售「愛因斯坦的腦子」，價格在新台幣2元至12元左右不等，雖然產品的功能介紹並不詳細，但賣家宣稱「發貨之後，愛因斯坦大腦即可生效，會立即長在買家的大腦上」，還可以送親朋好友。此外商品為無物流發貨，只靠腦電波傳遞，傳遞過去的還是愛因斯坦電波，賣家還強調「接下來的人生就像開掛了一般，一切蒸蒸日上，非常成功和順利。」

「愛因斯坦的腦子」只要2元！賣家稱付款後會自動長到大腦　熱銷近10萬個

▲「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台。（圖／淘寶）

而「愛因斯坦的腦子」，還有多個選項可選，其中包括「清華北大學霸腦、升職加薪腦、愛情順遂腦、人生幸福美滿腦、願望實現腦」。

據悉，有家賣「愛因斯坦的腦子」的店家，銷量竟超過4萬個，其餘的商店，銷量也至少破千個，而綜合類似商品在各網購平台的銷量，竟熱賣近10萬個。

消息瘋傳後，許多網友都詢問實際的效果如何，有買家表示，「只是買來玩玩而已」，也有人說，「買個心理安慰，知道並沒有用。」

延伸閱讀
中秋連假恐有颱風　30年9颱攪局…專家示警「超過一半是強颱」
沒生小孩…尪癌症驟逝「妻竟得和小叔分財產」　律師揭殘酷現實
檳榔西施月薪3萬想生孩…男友嗆養不活　網見1關鍵罵翻：丟臉是妳

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
東森攜手門諾、馬偕培育護理人才助偏鄉
正妹學霸棄台大電機！選1出路「月薪飆20萬」
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
首例！追欠稅　國稅局強制執行4600萬元保單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

4百親友吃喜宴…「百人集體中毒」發燒狂拉　主家崩潰痛哭

等三年！桃園-武漢今恢復直航　商總籲：盼全面開放兩岸觀光與航點

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

劉若英《成全》一開口全場大合唱　練台語歌...兒子都比她會XD

不滿被叭！男路怒症發作　抱小孩＋亮槍嗆：道歉啊

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

4百親友吃喜宴…「百人集體中毒」發燒狂拉　主家崩潰痛哭

等三年！桃園-武漢今恢復直航　商總籲：盼全面開放兩岸觀光與航點

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

女房客敲門求歡「想睡你」…慾望滿檔狂傳肉照　他被逼瘋報警

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人　102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果官網「辮子男」被批辱華　真相曝光：他是美洲的原住民

103架次共機擾台！國防部喊話停止　北京回嗆：不存在海峽中線

桃園女告「鄰居太吵」害生病求償80萬　法官揭關鍵2點判敗訴

超癢影片慎入！　女頭髮多年住數千隻蝨子「在頭皮爬行」

住台北想買車！他一算「每年花10萬」猶豫了　過來人：有2條件再買

女戴隱形眼鏡…視力變模糊「角膜血管狂增生」　醫：很多人都犯錯

借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」女主角竟是自己

月租車位卻沒得停！他投訴竟遭「強制退租」怒：解決提出問題的人

吾道南來湘江行　兩岸媒體為湘台會預熱氣氛

寡婦樓都更解凍有神秘巧合　市議員籲檢調立案「高虹安恐涉貪汙」

陳吉仲不向人民道歉　他揭綠營惡鬥：負「仲」前行vs趨「吉」避凶

「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

大陸熱門新聞

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

陸公布日軍侵華密藏照片實錄 多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

「愛因斯坦腦」付款後自動長　竟熱銷

女房客敲門求歡我好想要！慾望滿檔狂傳私處照

日軍侵華「慰安婦」登記在冊剩十人 102歲蔣奶奶於湖南平江離世

蘋果「辮子男」被批辱華　真相是美洲原住民

國防部喊話停止共機擾台　北京：不存在海峽中線

等三年！桃園-武漢今恢復直航

兩岸媒體為湖南湘台會預熱氣氛

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因

陸超長連假將至　泰國免簽後成最熱目的地

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

中國進口化妝品遇挫　外商指新規很不利

更多熱門

相關新聞

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

明明是大好日子的喜宴，居然會造成食物中毒。大陸山西省臨汾曲沃縣一名呂姓男子本月7日舉辦喜宴，宴請了400多位親友去酒店用餐，不料上百人事後均出現不同程度的食物中毒，年紀最小僅4歲，最大的70、80歲。對此，呂男愧疚表示，事發當天已報警，也打了市長熱線和市監局，目前還沒得到有效回覆。

兒子出社會狂揮霍！3寶媽淚訴：人生好累

兒子出社會狂揮霍！3寶媽淚訴：人生好累

40歲工程師相親　女方一聽「月薪9萬」喜喊4字他傻眼

40歲工程師相親　女方一聽「月薪9萬」喜喊4字他傻眼

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因

昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因

群創員工爆8月提離職「9月獎金歸零」　公司回應了

群創員工爆8月提離職「9月獎金歸零」　公司回應了

關鍵字：

周刊王愛因斯坦的腦愛因斯坦的腦子愛因斯坦

讀者迴響

熱門新聞

日本拉麵店「倒閉潮」！今年已關28店

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG發全黑圖「暫停更新」

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

即／基隆外海21:21發生規模6.8地震　最大震度1級

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面