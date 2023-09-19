「愛因斯坦的腦」2元！賣家稱付款後自動長到大腦　熱銷近10萬個

▲「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台，賣家宣稱「付款後會自動長到大腦上」，此外賣家還強調，商品為無物流發貨，純靠腦電波傳遞，傳遞過去的是愛因斯坦電波。而綜合類似商品在各網購平台的銷量，竟熱賣近10萬個，可見其熱銷程度。

據《搜狐新聞》報導，近日多家網路商店確實都有在販售「愛因斯坦的腦子」，價格在新台幣2元至12元左右不等，雖然產品的功能介紹並不詳細，但賣家宣稱「發貨之後，愛因斯坦大腦即可生效，會立即長在買家的大腦上」，還可以送親朋好友。此外商品為無物流發貨，只靠腦電波傳遞，傳遞過去的還是愛因斯坦電波，賣家還強調「接下來的人生就像開掛了一般，一切蒸蒸日上，非常成功和順利。」

▲「愛因斯坦的腦子」近日紅遍大陸網購平台。（圖／淘寶）



而「愛因斯坦的腦子」，還有多個選項可選，其中包括「清華北大學霸腦、升職加薪腦、愛情順遂腦、人生幸福美滿腦、願望實現腦」。

據悉，有家賣「愛因斯坦的腦子」的店家，銷量竟超過4萬個，其餘的商店，銷量也至少破千個，而綜合類似商品在各網購平台的銷量，竟熱賣近10萬個。

消息瘋傳後，許多網友都詢問實際的效果如何，有買家表示，「只是買來玩玩而已」，也有人說，「買個心理安慰，知道並沒有用。」

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