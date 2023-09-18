昔身家破400億！前首富住進養老院　本人揭原因：不給子女添麻煩

▲尹明善1992年投筆從商，54歲高齡下海創業。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名85歲老人日前在重慶某養老院正式辦理了入住手續，其身分竟是重慶前首富尹明善。尹明善1992年投筆從商，54歲高齡下海創業，從造摩托再到汽車，從產業到足球，力帆股份於2011年上市，尹明善家族帳面資產超過110億人民幣（約新台幣481億元），成為重慶首富。至於選擇住進養老院的原因，尹明善說「不想給子女添麻煩」。

《紅星新聞》報導，據泰康之家渝園官方消息，8月29日上午，尹明善在泰康之家·渝園正式辦理了入住手續，成為泰康之家·渝園社區首位預訂居民。曾經給尹明善做過多年秘書的王燕說：「老爺子的思想一直比較開明，這是老爺子自己的決定。」

事實上此事並非突然，在2022年9月的一個活動上，尹明善就曾解釋過自己為什麼會選擇養老院。尹明善曾表示，「我兒女雙全，房子也很大，有錢居家養老，什麽都不愁。但80歲後，我慢慢改變了我的養老觀念。首先，我不能養兒防老，子女是養來愛的，生兒育女是我們愛的需要。我認為不能靠我的兒女養老，無論多大年紀，我都要愛我的子女，少給子女添麻煩，甚至不給他們添麻煩。」

針對請保姆還是去養老機構？尹明善曾經反覆斟酌，他認為保姆要洗衣、做飯、收拾屋子乃至日常就醫，不分晝夜，十分辛苦，然而照護方面相對不夠專業，「養老機構有細緻和專業的分工，工作人員專業，所以我認為養老機構比保姆的『大包幹』要做得更好一些。」

尹明善透露，入園之後，會繼續保持規律生活，節制飲食，每天堅持閱讀、寫作、彈琴、唱歌、散步。此外，他還有個小心願，就是在退休後學鋼琴，並且想在入住養老院後繼續學習。這位前首富的人生跌宕起伏，堪稱傳奇，1992年投筆從商，54歲高齡下海創業，從造摩托再到汽車，從產業到足球，再到上市。

力帆股份於2011年上市，尹明善家族帳面資產超過人民幣110億（約新台幣481億元），成為了重慶首富。不過，力帆股份大舉進軍新能源汽車後，公司問題開始逐漸暴露，包括家族式管理弊端、職業經理人多次選擇失誤、技術研發不足，產業市場變化迅猛等，導致力帆債務危機漸漸加重，最後難以為繼。

從司法重整到吉利汽車入主這3年，尹明善家族逐漸在力帆的體系中淡化。力帆集團破產重整，外界期待創始人東山再起的劇情並沒有發生，如今這位老人住進養老院，外界也終於意識到，他這次是真的退休了。

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