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4百親友吃喜宴…「百人集體中毒」發燒狂拉　主家崩潰痛哭

邀4百親友吃喜宴…驚傳「百人集體中毒」發燒狂拉　主家落淚報警

▲明明是大好日子的喜宴，居然會造成食物中毒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

明明是大好日子的喜宴，居然會造成食物中毒。大陸山西省臨汾曲沃縣一名呂姓男子本月7日舉辦喜宴，宴請了400多位親友去酒店用餐，不料上百人事後均出現不同程度的食物中毒，年紀最小僅4歲，最大的70、80歲。對此，呂男愧疚表示，事發當天已報警，也打了市長熱線和市監局，目前還沒得到有效回覆。

《大象新聞》報導，家住山西省臨汾曲沃縣的呂男7日舉辦喜宴，宴請了400多位親友去酒店用餐，中午飯後陸續開始有人發燒、拉肚子、嘔吐，最後近百位親友不同程度食物中毒，年紀小的4歲，最大的70、80歲，有的人住院治療、症狀輕的便自行服藥。事後，呂先生愧疚地捂臉痛哭，坦言自己壓力很大。

對此，涉事賓館餐飲部工作人員回應，餐廳的食物都有留存樣本，出事後已於第一時間送交相關單位檢驗，強調「和我們沒有關係，我們的檢測結果都出來了，中毒的都是和主家關係好的，他們早上也在主家吃東西了」。據悉，目前餐廳已暫停營業，正在等候相關部門調查。

另一方面，曲沃縣市場監管局工作人員表示，此事引起了當地各政府部門的重視，將由衛體局、疾控中心、市場監督管理局聯合調查，並進行溯源檢測，具體情況以最終調查結果為準。

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