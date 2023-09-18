第1次見面！40歲工程師相親　女方一聽「月薪9萬」喜喊4字他傻眼

▲男工程師不懂，為何第一次見面，女方就開口說「可以養我」。（示意圖／Unspalsh）

圖文／CTWANT

一位年近40歲的男子透過婚友社安排，和一名護理師相親，他表示對方外表和談吐都是他的理想型。不過就在聊天過程中，女方得知他月收將近9萬後，當下就講出「薪水還不錯，可以養我」，讓他相當傻眼。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文指出，因為中秋節快到了，想找個伴一起過，因此透過婚友社安排，找了一位女生見面，兩人年紀相仿，女方是一位護理師，不僅談吐得宜，外型也是他的理想型。

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兩人在過程聊得很是愉快，期間女方就問他月薪多少，他也不避諱的直接向對方表示月薪是8萬9千多，接近9萬，「以北部念腦廠工程師職務來說，薪資很普通。」女方薪水是3萬8千元，得知原PO月薪近9萬，當下就說出「薪水還不錯，可以養我」，讓他瞬間尷尬。

原PO表示，「因為我對女生要求不多，只要順眼談得來，不要靠我養就好。結果她那句「可以養我」讓我退卻。」認為女方月薪3萬8千元也可以養活自己。原PO也說，未來若交往，他願意支付所有約會開銷，「但我實在不懂，為何第一次見面，就開口談『可以養我』這種敏感問題？！」

文章曝光後引來網友議論，針對原PO描述反應兩極，「不想工作，想當少奶奶」、「不能怪她，要怪她爸媽沒教好，應該也一樣腦子」、「都去婚友社了這能算是禁忌話題嗎？」、「無法接受就找下一個」。

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