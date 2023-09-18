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兒子出社會狂揮霍！還要求幫出生活費　3寶媽淚訴：人生好累

▲騎車,重機（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名人妻淚訴，大兒子出社會工作，把薪水全部花在買重機和出國玩樂上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

父母若過度寵愛孩子，可能造成不好的影響。一名人妻淚訴，她和老公資助大兒子的大學生活費用，沒想到孩子開始工作後，卻對金錢沒有節制，馬上買了一輛重機，並且計畫和女友出國，甚至討生活費，讓她跌破眼鏡。

原PO在《匿名公社》APP提到，她是一個養育3個小孩的普通家庭，和丈夫平均1個月收入不到12萬，但為了讓大兒子好好念書，每個月仍願意負擔6800元的房租和8000元生活費，只盼兒子出社會找到好工作，好在兒子不負期望，研究所畢業找到竹科工作。

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原PO指出，大兒子念大學期間，從沒打過工，他們不強迫兒子給孝親費，還是期待會有一些回饋，怎料兒子卻用薪水付了重機的頭款，並和女友買了年底要去日本的機票，還希望他們支援生活費，當下她被嚇到啞口無言，調整情緒後試著溝通，得到的卻是大兒子的不耐煩。

原PO解釋，大兒子希望每個月支援5000元生活費，遭到拒絕後負氣離家，這也讓她不斷反省，「是我錯了還是他錯了？」孩子的行為她完全沒料想到，思考是否該用大兒子的角度和立場去試著了解。後來，大兒子傳訊告知會退掉重機，並把房租歸還，她反問：「做這個決定你內心會開心嗎？」「雖然我覺得購買重機是非常衝動的決定，但媽媽還是希望你做任何決定時都是開心的」，但大兒子已讀沒回應。

原文。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO發文。（圖／翻攝自匿名公社）

原PO和老公溝通，對方認為她寵壞孩子，「重機不是必需品，和女友出國玩也是奢侈的行為」，但她坦言自己很為難，不論是放任還是過度干涉，只能選擇一個讓雙方都舒服的方式，因為買重機是大兒子的夢想，和女友去日本則是求學時期的約定，「我能阻止嗎？我能拒絕嗎？」

原PO坦言，和大兒子溝通無效又和老公鬧矛盾，結婚30年、活到55歲，初次覺得當人妻子當人母親很失敗，也覺得人生好累，感受到前所未有的失落。

貼文曝光後，網友紛紛直言：「看了半天，妳就是溺愛啊！明明是兒子錯了，還不斷檢討自己，再不認清孩子大了，就不是妳的了，我看還有苦頭吃」、「孩子這樣，一切都是妳造就的，寵豬舉灶，寵子不孝，妳老公是對的」、「他的自私是妳自己養出來的」。

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