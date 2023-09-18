新北學童訪台北靈安社　與北管保存者跨域瘋文資

▲新北市文化局與北臺八縣市保存者一起推廣傳統北管文化。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局為推廣傳統北管文化，今年5月起陸續辦理「校園瘋文資」，媒合北臺八縣市共14所小學響應參與，16日邀新北市板橋區江翠國小北管社團跨域參訪臺北市北管保存者「台北靈安社」。剛踏入北管領域的江翠國小學童，與長期參與靈安社團練的師兄、師姐交流互動，深刻感受到臺北市最老北管軒社的復振成果，並造訪臺北市市定古蹟「原臺北北警察署」，參觀獨特的扇形拘留室與水牢，以及保存製茶場域及文物的「新芳春茶行」，受益良多。

▲板橋江翠國小北管社學生與保存者台北靈安社一起合奏體驗北管樂器。

新北市極力推動文化資產保存教育，廣邀鄰近縣市共同響應。新北、臺北兩市因為共同生活圈，北管保存者大都恭奉相同祖師爺，軒社子弟也經常相挺支援，壯大聲勢。這次由板橋江翠國小學童走訪台北靈安社，參觀珍貴古物-已經153歲的謝、范二將軍老祖神將，以及指定為一般古物的百年西秦王爺等，欣賞《天官賜福會》選段與福路牌子〈玉芙蓉〉，還透過遊戲認識繡旗上的吉祥圖案。豐富有趣的參訪行程，增進學童們對北管的學習動力。

文化局長張䕒育表示，新北市主動串聯北臺八縣市文化局推廣文化資產，辦理「校園瘋文資」系列活動，與各縣市保存者攜手合作，媒合外縣市國小學童認識在地無形文化資產的魅力。這次雙市參與合作的保存者「板橋潮和社」及「台北靈安社」，都相當重視年輕世代的招募傳承，藉由與保存者一同努力，持續辦理校園推廣活動，讓傳統表演藝術文化向下扎根。

▲江翠國小學童透過磁鐵拼圖遊戲，認識台北靈安社珍藏繡旗。

▲臺北文獻館志工導覽臺北市市定古蹟「原臺北北警察署」及「新芳春茶行」，新北市參與「校園瘋文資」的學童滿載而歸。