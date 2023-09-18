新北社勞政攜手開設職訓專班　助街友重返職場找到工作

▲新北市社會局與勞工局職訓中心合作，在街友中途之家觀照園舉辦「街友清潔人員培訓專班」由專人指導。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局為協助街友翻轉人生，重返社會，與勞工局職訓中心合作，在街友中途之家觀照園舉辦「街友清潔人員培訓專班」，共計9人參訓，為期一周課程順利結訓，並由職訓中心邀請3家清潔公司到現場徵才，順利媒合6位上工，邁向全新的人生。

社會局表示，清潔人員培訓專班由職訓中心邀請具清潔實務工作者現場教學，授課老師詳細解說各類物件的清潔技巧、搭配藥劑、清潔工具與注意事項，並帶領學員實際演練及互動交流，課程還延伸到病媒防治領域，透過「聽學」到「實作」，有效提昇參訓街友的清潔專業技能與職場競爭力，用自己的雙手開展新未來。

▲勞工局職訓中心媒合愛心廠商到觀照園覓清潔人員。

學員榮仔（化名）表示，過往從事工程工作，因意外造成腳部長久傷害，行走一拐一拐的，以至於找不到工作而流落街頭，這次受到社工邀請報名清潔專班，有了一技之長同時也掌握工作機會，目前身體已復原六成，現在有清潔公司願意聘用並提供食宿，有重獲新生的感覺。

社會局長李美珍表示，街友流落街頭的原因複雜，露宿生活往往造成身心耗弱，導致缺乏自信，加上社會大眾異樣的眼光，使他們難以重回生活常軌。透過與勞工局合作辦理街友職訓專班，不僅培養專業技能，也經由愛心廠商提供一個友善職場，街友有了收入，才有自信開啟嶄新的人生。

李美珍表示，社會局與勞工局從2019年11月起攜手合作，針對街友開辦「訓用合一」職訓專班，迄今已開設6班，包含清潔人員5班及綠美化園藝1班，共有65人參訓，並陸續轉介愛心廠商協助就業，大部分從事清潔和保全工作，也有轉往餐飲界服務。