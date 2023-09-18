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新北早療社區資源中心　Q萌治療犬陪幼兒學習同樂

▲新北早療社區資源中心 Q萌治療犬陪幼兒親子同樂。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局在五股舉辦治療犬來上課，小朋友看到毛寶貝喜歡親近互動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有2萬多名發展遲緩的幼兒，為關懷遲緩兒的療育、福利和需求，新北市政府社會局委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，以就近提供遲緩兒家庭所需要的服務，並提供多元活動參與機會，擴充幼兒及家庭的觸角，豐富學習經驗。社會局長李美珍表示，新北市各區早療社區資源中心平時也會辦理各項親子活動、親職講座、到宅或定點療育示範。

社會局指出，其中服務板橋、新莊、五股及泰山的第3區早療社區資源中心，於16日在五股辦理「治療犬來上課」親子活動，由專業的治療犬陪伴早療幼兒一起學習，在動輔師、動輔員及治療犬三者一體的合作模式下，設計各種有趣的活動，以引導發展遲緩兒童和治療犬互動，以達療育目的。

▲新北早療社區資源中心 Q萌治療犬陪幼兒親子同樂。（圖／新北市社會局提供）

▲在動輔師的引導下，小朋友慢慢和治療犬互動。

社會局表示，第3區早療社區資源中心委託第一社福基金會辦理，該基金會社區服務處處長呂雅嵐表示，發展遲緩兒童透過與治療犬互動，會刺激他的認知、復健、壓力調適甚至人際關係等功能學習，尤其是在復健過程，透過與治療犬一起陪同學習的課程設計，如撫摸治療犬、牽牠散步等，能自然誘發兒童自發性的肢體活動，在自然情境下學習，讓兒童獲得愉悅的復健經驗。

今年3歲多的樂樂，因語言發展遲緩，粗大及精細動作不足，屬於高敏感氣質的孩子，進到陌生環境或碰到陌生人會先保持距離，要經過一段觀察才能放下戒心與人互動，他的父母帶他參加，在動輔師的指導下，從輕輕碰觸治療犬的背部，到最後敢與治療犬的右前腳握握手，展現很大的進步，他的父母看了很感動。

社會局長李美珍表示，0至6歲為兒童發展的黃金期，如能及早發現及時進行療育，對於兒童發展十分有助益。新北市兒童健康發展中心提供0至6歲的幼兒及家庭發展諮詢，也是推動早期療育的通報窗口，積極為孩子進行健康管理，並提供家庭支持及資源連結等，如有兒童發展相關疑問，可電洽：02-2955-0885，有專業人員提供服務；相關資訊可至「新北市育兒資訊網」早療專區查詢

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