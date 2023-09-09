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獨／北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

▲▼松山機場,濱江街飛機降落,飛機降落,松山機場跑道頭（圖／記者徐文彬攝）

▲松山機場配合北市無人機勘災大直塌陷，暫停起降近20分鐘。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

台北市中山區大直街94巷新建案「基泰大直」9月7日晚間施工不慎，導致附近民宅龜裂傾斜、整棟下陷，7動鄰宅受損，北市府緊急疏散當地197戶、367位居民，北市消防局今(9日)上午派出無人機勘災，為配合北市申請無人機勘災，松山機場今上午暫停起降近20分鐘，影響2航班延誤。

基泰建設於台北市大直街94巷的建案工地施工出問題，9月7日晚間導致造成多棟鄰房龜裂、傾斜、甚至有民宅一樓驚悚塌陷成為地下室，北市府針對附近居民緊急疏散撤離外，北市消防局今申請無人機勘災，由於該區為禁航區，無人機飛行會干擾航班飛安，松山機場因此配合暫停航班起降。

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交通部民航局台北航空站主任鄭堅中今上午證實，因為大直民宅坍塌案子，北市消防局基於救災需求，今上午依照規定跟民航局申請緊急空拍作業，基於政府一體和協助救災，民航局同意今上午11點25分到11點45分期間消防局無人機勘災和拍攝，松山機場因此暫停起降近20分鐘。

鄭堅中表示，因空拍作業提早11點43分完成，松山機場也已開放起降，根據統計，該時段約影響2航班，為華信航空和立榮航空國內線航班，約延誤10分鐘左右，暫停起降空拍時段為離峰時段，降低對航班影響。

鄭堅中指出，這是近期松山機場首次配合無人機勘災等作業暫停起降，因為航班暫停起降會影響旅客，但這次屬於緊急勘災事件，北市消防局也依法規申請，因此民航局積極配合，但中山區大直街該區屬禁航區，根據規定空拍需要依法規提出申請，若沒申請違法空拍，將會取締，至少開罰30萬元起跳。

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