南消五大隊創意製作氧氣流量盤　採納為年度救護創新作為

▲台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊隊員劉家傑創意發想製作「氧氣流量盤」，獲台南市消防局救護教官團採納為年度救護創新作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

救護人員在執行救護任務時，擔負著與死神搶命的責任，其中攜帶式氧氣瓶成為不可缺少工具，但面臨無法準確判斷氧氣瓶剩餘量，可能導致浪費，甚至導致患者中途缺氧的風險，台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊隊員劉家傑創意發想製作「氧氣流量盤」，獲台南市消防局救護教官團採納為年度救護創新作為。

一場OHCA案件，在全滿的攜帶式氧氣組，使用15L/min的流速連接甦醒球，可能不到20分鐘即可能用罄氧氣，造成患者缺氧危險。而氧氣流量盤解決了這個問題，它提供了救護人員更準確的氧氣剩餘量判斷，讓救護人員能夠根據實際需求有效管理氧氣使用。這個創新的特點包括簡單直觀的操作，不需要複雜的計算，節省了寶貴的時間並提高了救護效率。

市長黃偉哲表示，消防局持續推動救護創新作為，提升民眾救護存活率，且該技術的製作成本低，適用於各種不同情境，這一創新將大大提高救護效率，使救護人員能夠更好地應對各種緊急情況，也可妥善的利用氧氣，並節省公帑。救護人員在日常檢查及應對緊急情況時，有效管理氧氣瓶量，減少浪費和缺氧風險，是市民朋友一大福音。

消防局局長李明峯表示，消防局鼓勵消防人員主動創新研發，期待看到這一創新技術的實際管理效果，以有限資源，提高台南市的救護服務質量，掌握黃金時間，大幅提高病患存活率。氧氣流量盤的創新可針對不同的氧氣鋼瓶，客製化不同的流量盤(外觀、大小、數值)，進行管理，甚至醫院之間進行轉院時，民間救護車也可以利用。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，五大隊除持續訓練並精進救護技能外，也鼓勵同仁分享救護經驗與創新作為，本次發明之「氧氣流量盤」適用於不同案件和氧氣需求，持續地進行氧氣管理，確保在強迫給氧、口部抽吸等情況下，救護人員始終能夠判斷是否足夠的氧氣，能避免現場救護缺氧的危急時刻，也大幅提升救護人員救護效率。