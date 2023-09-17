3車包夾掃射15槍！駕駛中彈亡「長腿妹嚇瘋逃命」　判決出爐

記者黃聖庭／高雄報導

高雄市大寮區88快速道路橋下2022年11月8日凌晨發生槍擊，兩派人馬因在KTV起口角結怨，在大馬路開車追逐持槍掃射，造成26歲侯姓男子中彈死亡、翁姓男子腿部受傷。高雄地院判決近日出爐，依殺人、槍砲彈藥管制條例等罪，將開槍等3人各判18年4月、17年1月、14年3月；2人判12年6月有期徒刑。

▲高雄槍擊案監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

槍擊案發生在去年11月，兩派人馬在鳳山區KTV發生口角衝突，雙方先在網路上叫陣相約談判，其中一方在通訊群組「新草衙」號召人馬，群組中22歲林姓男子等人回應「集合」、「部隊集合」準備火拼，多人取得仿衝鋒槍、德國MP5K衝鋒槍、美國COBRA制式手槍、巴西TAURUS手槍及美國GLOCK廠牌手槍共6把、乘坐3台車出發。

▲兇手落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林男等人開車途中，在台88橋下發現對方翁男、侯男的轎車，於是馬上迴轉，趁停等紅燈之際就持槍猛轟，共掃射15槍，BMW被開了4槍，Camry遭開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人嚇瘋，趕緊下車逃命，事後BMW駕駛25歲侯男頭部中彈死亡，另車27歲翁男則腿部受傷。

▲查獲槍械火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）