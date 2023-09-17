獨／狠殺鄰居夫妻11刀奪命被押！吳嫌編號346　看守所首夜情況曝

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓主嫌經過高雄地方法院開羈押庭之後，被法官裁定羈押，他在看守所的第一天，情緒表現相當穩定，也正常吃喝，看起來並無異狀，至於他的編號則是「346」。

吳姓主嫌在16日晚間8點多被高雄地方法院的法官裁定羈押獲准，隨即被送往燕巢看守所，大約是在晚間9點28分入監，在進行新收程序時，面對獄方的詢問身體等基本相關問題，吳嫌一改在檢警偵訊的態度，不行使緘默權，非常配合回答問題。

▲吳姓嫌犯被法官裁定羈押獲准。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，吳嫌17日一早起床之後，淡定的吃完看守所內的早餐以及午餐，進食狀況正常，看起來沒有特別異樣，情緒也非常穩定，沒有對看守所的人員提出任何需求。吳嫌在看守所內的編號為346，看守所也沒有特別安排他的同舍獄友，他目前跟一名毒品犯當「同學」。

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓嫌犯被依殺人罪移送地檢署後，仍然行使緘默權，檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官認為有逃亡跟湮滅證據的可能，所以予以裁准， 認定事由為：「該案被告於聲押庭雖仍行使緘默權，不過值班法官認為已有相關卷證足以認定被告犯罪嫌疑重大，且其所為涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌係屬重罪，並有事實足認被告有逃亡及湮滅證據之可能，故依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款規定予以羈押，並禁止接見通信及受授物件。」