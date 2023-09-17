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姊姊、姊夫遭鄰居殺害　妹痛哭：請正視殺人償命！別再扯噪音

文／CTWANT 

高雄市苓雅區武廟路15日上午驚傳凶殺案，一名63歲吳姓男子因不滿樓上住戶長期發出噪音，竟趁其要外出開門時，入內持刀殺害羅姓夫妻，2名孩子更當場目賭父母遇害過程，令人鼻酸。如今妻子妹妹強忍悲痛發文稱，請正視殺人償命的部分，「希望這個事件，能夠讓社會上有所警醒、壞人不再猖狂。」

案發後，有不少水電行指出，噪音可能來自「水錘效應」，不一定是從正上方傳出。而大樓管理員也表示，吳男過去曾多次抗議樓上發出噪音，但有時候羅姓夫妻一家4口根本都不在家，質疑吳男可能搞錯噪音源頭，或是根本沒有所謂的噪音。雙方為此也屢次爆發衝突，怎料最終還是導致憾事發生。

如今妻子妹妹昨（16日）也在Dcard悲痛發文，「想不透為什麼姊姊和姊夫這麼溫柔善良的人會被這樣對待。心情非常的難過，很難回復，完全沒辦法接受。」

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▲▼高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄吳姓男子刺殺鄰居，夫妻2人死亡（圖／記者陳宏瑞攝）

原PO回憶，小時候姊姊就對她非常好，很為人著想，不管遇到什麼事、想去什麼地方，她都會陪伴著原PO，「那時她想考社工師，我覺得她的特質非常適合」，而且阿姨一家人都對他們家非常好，「他們一家人都是溫柔善良的人，2個小朋友當然也是像到家人，真的是任何一個親戚都可以證實。」

原PO也痛心疾呼，「我很希望這個案子不要一直被帶成噪音風向，請正視殺人償命的部分，也不是帶到精神有問題就能這樣殺人，刀刀致命、喪心病狂，怎麼會在小孩面前做這種事，太殘忍！直接毀掉別人的家庭，想到就十分的心痛。」

▲▼死者妹發文痛訴「別再扯噪音」：請正視殺人償命 。（圖／翻攝自DCARD）

▲死者妹發文痛訴「別再扯噪音」：請正視殺人償命。（圖／翻攝自DCARD）

妻子妹妹在文末也表示，她相信姊姊和姊夫一定在天堂，也都希望大家平安，「希望這個事件，能夠讓社會上有所警醒、壞人不再猖狂……整個社會都要正視這個問題……已經心痛到沒辦法再說下去。」

貼文一出也讓網友悲憤填膺，「拜託，希望政府能真的重視這種殺害人的案件，別讓一堆殘害別人家庭的兇案者，可以用精神問題來逃避司法制裁，而被遺留下來的小孩一輩子該怎麼辦，事件吵個幾天，過後呢？又有新的娛樂話題或政治人物八卦出來，誰還會記得這些被害者，誰還會記得公道何在？」「還有一堆噪音受害者將自身經歷帶入，認為死者都是活該或不值得同情的，唉」、「真的不知道孩子的創傷有多大……希望孩子們有被好好照顧」、「支持死刑，管什麼兩公約，聯合國也不當台灣是個國家，幹嘛一定要遵守，人民要的只是好好可以生活在這片土地上而已。」

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