新竹酒店妹廁所遭硬上　性侵前科犯又出手　

▲酒店妹遭客人性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃聖庭／新竹報導

新竹市一名鍾姓男子和朋友去酒店，喝到一半藉口邀酒店小姐小琪（化名）一起拍照，在包廂廁所內性侵得逞。法院認定，鍾男利用女方酒醉之時趁機下手，事後未有悔意不願賠償，加上又有性侵前科，判有期徒刑4年。

判決書指出，鍾男在110年1月22日凌晨與友人到新竹市酒店包廂消費，趁著小琪酒醉意識昏沉、身體無力之時，假借要一起合照，進包廂廁所後讓小琪坐馬桶蓋上，脫掉內褲性侵。小琪事後崩潰大哭，被同事帶離包廂並陪同驗傷及報警處理。

鍾男辯稱，拍完照後，是小琪主動親吻、互相愛撫，內褲跟高跟鞋也是小琪自己脫下，還脫掉他的褲子蹲著口交，接著發生性行為。

多位證人則稱，當天小琪的確已經醉到無法行走，被性侵後不斷哭泣，且該酒店是不允許小姐在店內與客人發生性行為或性交易。小琪也稱，陪酒1小時薪水是1200元，僅單純服務客人、陪客人喝酒跟玩一些小桌遊，不會跟客人做性交易。

法官認定，鍾男為滿足一己性慾，利用女方酒醉不能抗拒之際，乘機性交之行為，漠視他人之身體及性自主權，戕害女方身心，造成精神上難以磨滅之陰影，犯後一再辯解未見悔意，也沒有賠償對方，態度不佳，也曾有性侵前科，依乘機性交罪處有期徒刑4年。

