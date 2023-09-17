台中富二代股東砸員工！　怒罵「就你們這些爛貨把公司搞爛」

▲台中高等行政法院。（圖／資料照）

記者黃聖庭／台中報導

台中一名林姓富二代擔任股東，於110年前往公司要求看財務報表遭拒，竟痛罵11名員工「X你娘」、「就是你們這些爛貨才把公司搞爛」等語，接著拿檔案夾砸員工，還把電腦螢幕、文件掃到地上。案經二審雙方和解，最後林男賠給11名員工每人5萬元，全案確定。

林男於110年6月10日下午前往公司，要求會計給他看財務報表，會計則回應要請示負責人。林男不滿大罵「X你娘X掰」、「耖X掰，衝X小」、「就是你們這些爛貨，才會把公司業績搞這麼爛」，接著將辦公桌文件掃到地上、翻倒辦公椅、電腦螢幕，又把檔案夾砸向員工。林男大怒，「我就坐在這兒20分鐘，你日報表跟月報表沒有，我把整個全部換掉」、「公司到7月1日截止，你們全部都不用來了」等語恫嚇11名員工。

11名員工提告後，台中地方法院一審依強制罪判林男7個月；傷害罪則判7個月，可易科罰金，依據林男高中畢業、已婚、股東身分、無業、獨居、經濟狀況小康等為由，每天折算為1千元。

林男不服上訴，最後與員工達成和解，賠償每人5萬元共55萬，撤銷改判刑1年，易科罰金36萬，緩刑5年；緩刑期間應向指定機構或團體提供40小時義務勞務，接受法治教育課程6場，全案確定。

