「13F阿北殺人」高雄恐怖命案　社會局已聯繫心理師協助輔導

▲死者年幼兒子目睹父母被砍殺經過，當下跑到管理室求救。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子自認樓上一家四口長期發出噪音，日前持刀砍殺屋主羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名男童則目睹父母遇害經過。社會局表示，孩子已出現心理狀況，今(17日)將評估孩子狀況，協助進行心理輔導。

被害羅姓夫妻留下2名年幼兒子，分別是6歲、7歲，就讀幼稚園中班、國小一年級。當時意外發生後，他們身上穿著校服緊急跑到管理室，向管理員求救「我爸爸、媽媽被殺了！」並稱殺人的是「13樓的阿伯」，管理員趕緊陪同小孩上樓，驚見羅姓夫妻倒地不醒，緊急下樓報案。

▲2國小學童目睹父母遭砍殺，緊急到附近一處水果行躲避。（圖／記者吳世龍翻攝）

被害家屬控訴，社會局社工於案發後雖到場關心，但只待了10分鐘，知道孩子不需要被安置就離開，後續也未再聯繫，僅於昨天下午傳送簡訊，要家屬關心孩子的情緒。另外，警方找小朋友來做筆錄，還提出夜間訊問要求，並指出複驗時還要做一次筆錄，讓家屬很不滿，「逼孩子一直去回想事發過程」。

對此，社會局表示，15日警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，因找到孩子熟悉的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工即先離開。

▲家屬控訴社會局協助態度不積極。（圖／記者吳世龍攝）

社會局說明，當日下午社工打電話關心並連絡訪視事宜，家屬表示孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒社工家訪。社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子的身心狀況，並留下聯絡電話。16日再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希協助事項，社會局積極處理並皆已回覆家屬。

社會局指出，因受害父母的兩名孩子出現心理受影響狀況，社會局已連繫心理師，今日會評估孩子狀況，並協助進行心理輔導。檢察官預計明日進行複驗，社會局也已洽妥一名受過司法訓練的心理師陪同孩子，進行筆錄。

▲警方找回疑似被吳姓嫌犯丟棄的作案用衣物以及兇刀。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）