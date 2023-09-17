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社會 社會焦點 保障人權

高雄夫妻遭惡鄰砍死　家屬不滿「要求小孩做筆錄」...警方回應了

▲▼孫子阿公 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阿公不滿表示警方多次要求孫子做筆錄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、劉人豪／桃園報導

高雄63歲吳姓男子因自認樓上羅姓鄰居夫妻不斷發出噪音，15日上午持刀進屋殺害吳姓夫妻倆，被逮後依殺人罪移送，16日羈押獲准。死者羅男的岳父不滿表示，警方多次要求夫妻遺留的6歲、7歲兒子做筆錄，「我大人想起來都會痛苦，還讓孫子再而三的重複那個畫面嗎？」

阿公表示，不知道哪個單位要小孩子去做筆錄，「我說那天都問了，那天我在場都問了」，阿公不滿說不知道是偵查單位還是哪個分局，逼小孩子去回憶事故，回想可怕的事情，「我大人想起來都會痛苦，我女兒跟女婿…我都會痛苦了，還讓我孫子再而三的重複那個畫面嗎，不可能，他以後怎麼做人，怎麼生活下去？」

苓雅分局指出，非常遺憾、悲痛發生不幸案件，除全力緝兇外，同時立即指派家防官陪同被害人家屬，即時說明偵辦進度及撫慰家屬。為即時追緝兇嫌到案，需立即確認犯嫌身分，派員前往被害人家屬住處，並在家屬陪同下，由女警筆詢在場2名孩童事發過程，確認兇嫌身分，案能迅速鎖定犯嫌身分始於3小時內逮捕歸案。

苓雅分局表示，另為周全指認程序，再次通知家屬需請孩童筆詢，以強化證據能力，家屬表示不同意見，分局同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代，另家屬表達後續偵辦過程希望減少筆詢製作部分，亦已即時向檢察官反映，分局仍持續以關心與協助的刑事處置方式貼近民眾期待。

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓嫌犯被檢方聲押，法院裁准。（圖／記者吳世龍攝）

回顧此案，15日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子，認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後，緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」求救。

吳嫌騎車逃亡約2.5小時後，在屏東枋寮鄉被逮，並拒絕透露作案用衣服、兇刀丟棄位置，警方調閱監視器發現，吳嫌於逃逸時曾進入萬大大橋（西向東）高雄端橋下，仍在今天凌晨於高屏溪畔找到吳嫌行兇逃逸時所穿的外套，並於勾取外套時，掉出一支紅色刀殼水果刀，研判應為兇刀，現已進行鑑識採證中。

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