安親班男師是狼！偷拍30女童如廁「還分類收藏」　鏡頭丟馬桶滅證

▲安親班男師在廁所裝設針孔攝影機偷拍女童如廁。（示意圖／翻攝自pakutaso）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆一名30多歲的安親班男老師，將針孔攝影機放在芳香盒裡，長期偷拍女學童如廁，直到芳香盒不慎摔破，被女童發現才曝光。檢警進一步搜查男子電腦，驚見至少30名女童的如廁畫面，因此檢方調查後認定男子涉犯妨害秘密罪犯行明確，向法院聲押獲准。

調查指出，男子在安親班擔任班導師，負責輔導學童課業，9月13日下午，1名女童在教室廁所如廁時，芳香盒突然掉在地上，並在內部發現一個「奇怪的機器」，立刻向班主任報告。

班主任警覺不對勁，立刻報警，然警方到場時，廁所的芳香盒、機器都已不見，警方追問男師，才得知已被他丟進垃圾桶，但員警在垃圾筒裡只找到芳香盒與針孔攝影機的電池，未找到鏡頭，男師才坦承自己長期偷拍女童如廁，為了滅證將鏡頭沖進馬桶裡。

檢方經搜索男師住處，在其電腦硬碟、隨身碟中發現大量女童如廁畫面，有些是下半身入鏡，也有人臉部入鏡，並開設多個資料夾劃分時間、種類收藏，手機內也有多張偷拍女童裙底的照片。

目前檢方初估至少30名女童受害，部分已升上國中，由於男師在安親班已任職2、3年，不排除有更多人受害，偵訊後認定男師犯妨害秘密罪，有滅證之虞向法院聲請羈押獲准。