七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

▲七堵百一街建案，基隆市府9月14日宣布工地停工。基隆市府發言人余治明（右）、基隆市都發處長謝孝昆（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於大直民宅下陷案，引發民眾後續恐慌，今年5月中在基隆市七堵區百一街建築工地施工，造成基地旁電桿沉陷。昨（14日）市府發言人余治明，都發處長謝孝昆召開記者會，宣布施工中的百一街工地再度停工。謝孝昆說，今年5月市府依照專業技師建議之安全考量，就基地之基礎及地下層必要設施，先行施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，並在完成地下必要設施後，於14日立即再度停工。

都發處長謝孝昆指出，今年5月中在本市七堵區百一街建築工地施工造成基地旁電桿沉陷，致百福社區無預警停電，本府在第一時間於5月17日上午邀第三方專業技師公會及該工地監造建築師、專任技師等相關人員至現場會勘，釐清造成電線桿下陷及鄰損原因。

謝孝昆說，後續依第三方專業技師建議進行基地內水平支撐及排樁補強，為避免剛開挖至地下二層，處於最危險狀態，基於安全考量，經第三方專業技師建議就基地之基礎及地下層必要設施先行施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，另請營造廠於基地周邊持續監測。

謝孝昆表示，有關基地鄰房受損部分，本府將要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認鄰損狀況及安全評估，要求優先啟動鄰損戶之鑑定程序。待該案緊急應變計畫包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等項目以及與鄰損住戶達成協議共識之後，本府才會允許該案繼續施工。