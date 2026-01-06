　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏基團隊免重抽血+早拔尿管　獲全國醫品17獎項

▲屏基團隊勇奪全國醫品17獎項。（圖／屏基提供）

▲屏基團隊勇奪全國醫品17獎項。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

「少挨一針、少感染風險」是民眾走進醫院時最真切的期待。為了不讓病人多受一次苦，屏東基督教醫院品質改善成果，近期於全台各項醫療品質競賽中大放異彩，一舉囊括17項獎項，展現屏基醫療團隊將第一線臨床經驗轉化為創新解方的卓越實力。

▲屏基團隊勇奪全國醫品17獎項。（圖／屏基提供）

▲屏基團隊勇奪全國醫品17獎項。（圖／屏基提供）

屏基院長吳榮州表示，獲獎不只是榮耀，更是對醫院長期落實「以病人為中心」理念的肯定。透過跨部門合作與創新思維，屏基持續回應民眾最在意的醫療痛點，讓醫療品質真正落實在每一次照護細節中。

在分秒必爭的急診室，檢體品質攸關診斷正確與治療時效。檢體一旦發生溶血，便必須重新採血，不僅讓病人承受重複挨針的不適，也可能延誤後續處置。為此，屏基檢驗科攜手急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈（QCC）手法，透過數據分析、問卷調查、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血的關鍵原因，並據此研發全國首創、甚至具國際前瞻性的改善工具。

其中，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」的視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下的人為錯誤；而「e-mixer血液檢體混合器」則是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電概念，只需放置檢體即可完成均勻混合，大幅減少人工搖晃造成的品質變異。兩項創新成果皆已申請專利，不僅在台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽中榮獲金品獎與創新獎，更勇奪2025年國際品管圈大會（ICQCC）金獎及高雄國際發明暨設計展金牌獎，讓屏基的品質改善成果站上國際舞台。

此外，團隊同步推出「屏基採檢一卡通提醒卡」，並結合「AI虛擬小薰醫檢師E-Learning教材」，以動畫與虛擬角色進行翻轉教學，深化護理師與醫檢師對正確採血流程的理解，並且優化資訊系統，讓檢體標籤依正確採檢順序列印，用人因工程降低人為錯誤。屏基行政副院長黃雅芳指出，專案推行後，急診生化檢體溶血退件率由3.5%顯著下降至1.94%，每年更為醫院節省超過1,300萬元的人力與耗材成本，兼顧醫療品質與經營效益。

榮獲台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽銀品獎的血液透析室團隊，則針對採檢完整率進行全面革新，透過開發「綠透試管袋」與「人像辨識卡」，成功將採檢完整率由50.5%大幅提升至97.1%。屏基內科主任徐禮平表示，這項改善不僅減少洗腎病人重複採檢的負擔，也有效降低透析過程中的血液流失，讓照護更安全、更精準。

在預防保健方面，屏基同樣展現主動出擊的精神，護理部部長朱淑媛指出，透過彈性篩檢站、自動長期追蹤系統、雙軌醫護提醒機制與簡訊通知等策略，屏基將成人B、C型肝炎篩檢達成率從10.9%提升至44.8%，有效強化社區肝病防治網絡。另一方面，外科加護病房導入「紅黃綠記者陳崑福／屏東報導

「少挨一針、少感染風險」是民眾走進醫院時最真切的期待。為了不讓病人多受一次苦，屏東基督教醫院品質改善成果，近期於全台各項醫療品質競賽中大放異彩，一舉囊括17項獎項，展現屏基醫療團隊將第一線臨床經驗轉化為創新解方的卓越實力。

屏基院長吳榮州表示，獲獎不只是榮耀，更是對醫院長期落實「以病人為中心」理念的肯定。透過跨部門合作與創新思維，屏基持續回應民眾最在意的醫療痛點，讓醫療品質真正落實在每一次照護細節中。

在分秒必爭的急診室，檢體品質攸關診斷正確與治療時效。檢體一旦發生溶血，便必須重新採血，不僅讓病人承受重複挨針的不適，也可能延誤後續處置。為此，屏基檢驗科攜手急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈（QCC）手法，透過數據分析、問卷調查、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血的關鍵原因，並據此研發全國首創、甚至具國際前瞻性的改善工具。

其中，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」的視覺化設計，清楚引導正確採檢順序，有效降低急診高壓環境下的人為錯誤；而「e-mixer血液檢體混合器」則是床邊可攜式自動混合裝置，靈感來自手機充電概念，只需放置檢體即可完成均勻混合，大幅減少人工搖晃造成的品質變異。兩項創新成果皆已申請專利，不僅在台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽中榮獲金品獎與創新獎，更勇奪2025年國際品管圈大會（ICQCC）金獎及高雄國際發明暨設計展金牌獎，讓屏基的品質改善成果站上國際舞台。

此外，團隊同步推出「屏基採檢一卡通提醒卡」，並結合「AI虛擬小薰醫檢師E-Learning教材」，以動畫與虛擬角色進行翻轉教學，深化護理師與醫檢師對正確採血流程的理解，並且優化資訊系統，讓檢體標籤依正確採檢順序列印，用人因工程降低人為錯誤。屏基行政副院長黃雅芳指出，專案推行後，急診生化檢體溶血退件率由3.5%顯著下降至1.94%，每年更為醫院節省超過1,300萬元的人力與耗材成本，兼顧醫療品質與經營效益。

榮獲台灣醫療品質協會2025年品質改善成果競賽銀品獎的血液透析室團隊，則針對採檢完整率進行全面革新，透過開發「綠透試管袋」與「人像辨識卡」，成功將採檢完整率由50.5%大幅提升至97.1%。屏基內科主任徐禮平表示，這項改善不僅減少洗腎病人重複採檢的負擔，也有效降低透析過程中的血液流失，讓照護更安全、更精準。

在預防保健方面，屏基同樣展現主動出擊的精神，護理部部長朱淑媛指出，透過彈性篩檢站、自動長期追蹤系統、雙軌醫護提醒機制與簡訊通知等策略，屏基將成人B、C型肝炎篩檢達成率從10.9%提升至44.8%，有效強化社區肝病防治網絡。另一方面，外科加護病房導入「紅黃綠燈視覺化管理」及非侵入性排尿訓練，將留置導尿管使用率由81.5%降至67.9%，表現明顯優於同級醫院平均值，進一步降低泌尿道感染風險，展現屏基在重症照護品質上的深厚實力。

屏基急重症副院長黃偉春強調，品質改善的初衷從來不是為了得獎，而是為了每一位病人—讓每一次檢驗更準確、每一次照護更安全。這些看似微小的改變，累積起來就是守護病人安全與推動醫療永續（ESG）的關鍵力量。
燈視覺化管理」及非侵入性排尿訓練，將留置導尿管使用率由81.5%降至67.9%，表現明顯優於同級醫院平均值，進一步降低泌尿道感染風險，展現屏基在重症照護品質上的深厚實力。

屏基急重症副院長黃偉春強調，品質改善的初衷從來不是為了得獎，而是為了每一位病人—讓每一次檢驗更準確、每一次照護更安全。這些看似微小的改變，累積起來就是守護病人安全與推動醫療永續（ESG）的關鍵力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

心電圖跨院合作　搶救62名心梗患者

心電圖跨院合作　搶救62名心梗患者

為搶救心跳的每一秒，中央健康保險署高屏業務組攜手屏東縣政府與縣內八家急救責任醫院，擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，打造「零距離屏東救心網」。救護員在救護車上即可完成十二導程心電圖檢測並即時傳輸，由醫師線上判讀，心導管團隊可提前就位，爭取黃金90分鐘救命時間。屏東36個分隊全面配備心電圖機，近兩年已成功傳輸1477例，搶救62位急性心肌梗塞患者，成效顯著。

屏基安寧病房30週年　千禧公園舉辦募款園遊會

屏基安寧病房30週年　千禧公園舉辦募款園遊會

屏東基督教醫院工地竄火　33人急搶救

屏東基督教醫院工地竄火　33人急搶救

屏基再創醫療里程碑　與美國心臟學會守護心跳聲

屏基再創醫療里程碑　與美國心臟學會守護心跳聲

屏基完成血管內震波碎石術　冠狀動脈鈣化病人新契機

屏基完成血管內震波碎石術　冠狀動脈鈣化病人新契機

關鍵字：

屏東基督教醫院屏基台灣醫療品質協會

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面