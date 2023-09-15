鐮刀捅警驚險影片曝！新北男魚池發酒瘋　磚頭砸人狂譙三字經　

記者戴上容／新北報導

新北市一名52歲許男，10日下午3時醉醺醺到林口區湖子路一處釣魚池鬧事，他不僅亂丟磚塊，還對客人及老闆胡言亂語，店家只好報警求助，警方到場準備對他進行酒測時，許男竟拿鐮刀狠狠刺向員警，幸好警察閃過下秒奪刀壓制，許嫌抽血檢測，酒精濃度值超過標準值0.25mg/L，訊後依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。

▲▼ 新北男魚池發酒瘋，突抓狂拿刀捅警察。（圖／記者戴上容翻攝）

透過畫面可見，2名警員正在討論許男酒測事宜，到底要帶回去檢測，還是現場測酒測時，許男突然從店家衝出，右手拿著鐮刀往警方砍去，嘴裡不斷譙出「X你娘」，警方一個「欸」迅速閃過，並抓住許男拿刀的右手，接著將他壓制在地，過程相當驚險。

林口警方表示，本月10日15時許，許姓男子酒醉後騎車至該釣魚池鬧事，並將磚頭丟向池內還對客人及老闆胡言亂語，店家只好報警處理。轄區文林派出所警員華宏麟、黃政燁等2員獲報後立即到場處置。

到場員警準備向其實施酒測時，許嫌竟突然持鐮刀砍向員警，幸員警反應迅速，徒手奪下刀械並壓制犯嫌當場逮捕，後續許嫌因不配合酒測，經聲請地檢署核發許可書抽血檢驗，換算酒精濃度值超過標準值0.25mg/L，詢後依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。林口警表示對於滋擾份子及犯罪行為絕不寬貸，警方必定嚴懲嚴辦，保護社區安寧環境，確保民眾生命財產安全。

▲ 新北男突抓狂拿刀捅警察，最後被警察壓制在地。（圖／記者戴上容翻攝）