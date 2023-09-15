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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北重陽禮金下月入帳！　長輩至少領1500元、百歲人瑞領2萬

▲高雄發重陽禮金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新北市下個月發重陽禮金。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者崔至雲／新北報導

中央公布明年8+1項社會福利津貼調整。新北市社會局表示，市長侯友宜為了感念長輩過去對社會國家的貢獻，和對家庭的付出，每年致贈給長輩的重陽禮金，從1,500元起跳，最高至百歲人瑞20,000元。今年重陽禮金預計10月18日匯款入帳；採現金領取者，將於10月21日起由29區公所在指定地點發放。預估會有70萬3,687人受惠，總發放金額為12億餘元。

社會局長李美珍表示，凡設籍新北市滿一年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府均會循例致贈一份禮金，以表達敬老尊賢心意。其標準為65至79歲1,500元，80至89歲2,000元，90至99歲5,000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市人瑞共有880位，將由各區長代表侯友宜親往致贈。

李美珍表示，在全部受惠長者70萬3,687人當中，有66萬1,998人採用匯款，比例高達94.1％；有4萬1,689人選擇領取現金。她提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。

李美珍強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩多多社會參與，如參加松年大學或數位學習，希望讓每位長輩都能「安居樂業、幸福有感」。
 

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