好神祕？智庫交流、訪紐約警局不公開　侯友宜：美方不希望攝影

▲侯友宜訪美國智庫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／美國－紐約報導

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜率團訪美，於美東時間14日晚間抵達紐約。但侯在抵達紐約後今（15）日的參訪行程，一早8點半左右在下塌飯店Hyatt Centric Times Square進行媒體聯訪後，中間的所有交流皆採不開放形式，直至下午5點半的拜會僑社行程才開放媒體採訪。對此，侯友宜解釋，其實每個行程都公開，只是美國智庫主辦單位不希望人家進入攝影，所以就尊重主辦單位。

侯辦在出訪前所公布的兩個智庫座談會行程、拜會紐約時報，以及參訪紐約市警局等行程，隨行媒體團都無法採訪，侯友宜對此回應，最主要到智庫去，讓智庫了解未來台灣領導人如何建構一個有能力讓全世界安心的台灣，一定會從國防、兩岸、外交好好來跟智庫交流。媒體進一步關心，智庫行程為何不公開讓媒體採訪？侯答，其實每個行程都公開，只是美國智庫主辦單位不希望人家進入攝影，所以就尊重主辦單位。

針對外傳民眾黨總統參選人柯文哲鎖定前雅虎總經理鄒開蓮擔綱副手，侯友宜表示，「柯文哲做什麼安排我真的不清楚，都給予尊重。」另對於大陸公布「支持福建探索兩岸融合發展21條文件」，侯則說，大陸對台灣意圖要統一這樣的企圖心沒有改變，台灣自己有自己的原則。