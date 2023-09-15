港湖綠分裂！高嘉瑜嘆國民黨士氣大振　「不是每天發臉書就能參選」

▲▼基泰碧湖鄰損，高嘉瑜受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進15日正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀。對於吳欣岱來勢洶洶，高嘉瑜受訪時表示，有人要出來保送國民黨的話，可以看到國民黨參選人現在士氣大振。她強調，選舉不是一句話就可以撕裂支持者，也不是每天發臉書當網紅就可以參選，選舉還是要在地方做事。

高嘉瑜表示，綠營支持者都希望能夠團結，尤其內湖南港長期藍大於綠，遇到很多支持者說希望整合，所以自己也釋放善意希望做整合式民調，李彥秀半年選3次，就是看到綠營分裂可以躺著選，才這麼囂張，未來若是朝小野大，對於賴清德執政也會造成影響，自己長期在地方耕耘大家都看得到。

高嘉瑜指出，離正式登記還有一段時間，不放棄整合可能，現階段努力在基層爭取更多選民支持，若可以用整合式民調派出最強候選人，也是所有綠營支持者期待，保送國民黨不是支持者想看到的。

高嘉瑜直言，若確定有人要出來保送國民黨的話，可以看到國民黨參選人現在士氣大振，朱立倫也趕快出來乘勝追擊，這種方式就是親痛仇快、讓國民黨放鞭炮，這不是綠營支持者想看到的，所以還是要從早到晚努力打拼。

高嘉瑜表示，自己為港湖爭取相關建設，點點滴滴的努力都是多年累積而來，而不是今天一句話就可以撕裂、分化支持者，也不是每天發臉書當網紅就可以參選，選舉還是要在地方做事，自己長期以來努力打拼，民眾都看得到，希望幫民進黨守護內湖南港關鍵一席。