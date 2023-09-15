人選之人真人版！吳崑玉：賴佩霞當副手是郭台銘最漂亮的一手棋

▲郭台銘14日宣布搭檔的副總統人選為資深藝人賴佩霞。(圖／記者湯興漢攝)

政治中心／台北報導

無黨籍總統參選人郭台銘昨(14)日宣布副總統人選為資深藝人賴佩霞，引發話題，也引起藍綠陣營緊張，出現許多嘲諷與攻擊賴佩霞的言論。然而前親民黨文宣部副主任吳崑玉則認為，賴佩霞擔任副手是郭台銘目前最漂亮的一手棋。

據《太報》報導，吳崑玉認為，賴佩霞雖然是年長族群才認識，但因為政治職人劇《人選之人》在年輕族群有吸引力，讓年輕族群也認識她，不過不是稱她賴佩霞，而是「林月真」，這個角色投射吸引了年輕族群目光，讓沈悶的總統選舉打出亮點。他認為，可以想像未來一段時間，都會是賴佩霞這個新面孔的鏡頭，對郭台銘絕對是加分，但對民眾黨柯文哲和國民黨侯友宜就很慘，因為形同就被壓制。

吳崑玉分析，現在總統大選形勢，形同兩個「賴副」在選，一個是賴清德副總統，一個賴佩霞副總統參選人，如果賴佩霞表現得宜，就可能把藍白支持者「洗過去」，他認為柯文哲、侯友宜難有新人選亮點，並直言「這確實是郭董下到現在最漂亮一手棋。」

吳崑玉指出，藍白合的議題其實也僅有政治圈、媒體圈在關注，多數人其實不在乎。他認為，若藍白能合早合、能談早談，實際上仍是民調高者有話語權，但過去這段時間並沒有這樣的情況，因為藍白的總統參選人無法吸引目光及關注度，但賴佩霞的出現，必定對郭台銘的民調有幫助，如果郭台銘能扭轉落後的支持度，侯友宜與柯文哲勢必要承受很大壓力。

