遭爆要美出兵防衛台灣？　侯友宜否認：加強軍購強化自己更重要

▲侯友宜聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／美國－紐約報導

英媒《金融時報》今（15）日刊登國民黨總統參選侯友宜訪問報導，標題「台灣反對黨參選人侯友宜將要求美國就防衛承諾表明態度」。對此，侯友宜今在美國紐約受訪表示，其實他個人一直強調，台灣要提升自我防衛能力，加強軍購，本身自我強化才是最重要的。針對與金融時報記者的互動，侯表示，其實大家聊得很愉快，逛街過程很愉快。而在紐約現場，侯也見到金融時報記者，侯開心向對方打招呼。

侯競辦發言人黃子哲今天表示，對於英媒《金融時報》的報導，侯友宜正式澄清他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。黃並稱金融時報記者Kathrin Hille是把逛夜市的聊天內容拿來報導，當時侯的回答只是要表達幽默。對於黃的說法，Kathrin Hille稍早反駁稱「發言人的闡述跟約訪的情況，採訪過程與完整談話内容恐怕有出入。」

侯友宜今早在紐約時代廣場凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Times Square New York）接受媒體聯訪。針對金融時報記者Kathrin Hille在逛夜市的過程中與侯聊天並將聊天內容寫成報導，侯說，其實大家聊得很愉快，逛街過程很愉快。侯友宜在紐約也見到金融時報記者，侯開心向對方打招呼，直呼兩人聊得很愉快，侯也提醒大家穿暖點。

媒體問到，此行是否可以跟蔡政府做出區隔，在美國勇敢表達出中華民國的立場？侯友宜表示，每一個身為中華民國未來領導人，每一個人都堅守民主自由，也都關心美台關係如何深化。至於此行會跟紐約時報、彭博社等外媒談什麼？給美方留下什麼印象？侯答，自己工作43年只有一個態度，面對每一件事情都非常務實穩健，做好每一個人該扮演的角色。