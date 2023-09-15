快訊／賴佩霞4點聲明！未說取得哈佛學位　廣州暨大則有博論可供查證

▲賴佩霞。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

投入總統參選的鴻海創辦人郭台銘，昨宣布藝人賴佩霞為其副總統搭檔後，賴的學歷卻備受質疑。對此，賴佩霞辦公室今（15日）下午發布4點聲明，指賴佩霞已說明個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，至於廣州暨南大學學歷則有正式文件證明，且有博士論文可供查證，後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

根據郭辦提供資訊，賴佩霞的學歷為（廣州）暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education)、（廣州）暨南大學國際關係碩士學位等。但國民黨智庫文體育組召集人陳學聖質疑賴的廣州暨南大學學位是洗學歷，已故作家李敖的女兒李文指賴佩霞的美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導學歷非正式學位，恐無法列入選舉公報學歷欄。

針對外界關注賴佩霞個人學經歷背景之事，賴佩霞辦公室15日下午發布4點聲明：第一、賴佩霞表示，個人學位資料因長期列載於網路，維基百科亦可搜索得知，媒體在第一時間或大多是於網路下載採用相關資料；對於個人學經歷背景，賴佩霞從未有任何隱瞞或扭曲。

第二、賴佩霞說明，個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。第三、至於廣州暨南大學學歷學位部份，賴佩霞表示，該學歷既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。

第四、賴佩霞強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評；賴佩霞女士後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。