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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

▲鴻海創辦人郭台銘（左1）與受邀擔任副手的藝人賴佩霞（右1）月。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

宣布參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，14日公布藝人賴佩霞擔任他的副手，而賴佩霞在記者會上表示自己「曾在哈佛學習」，不過哈佛大學校友會HCROC 被問到這件事時回應，曾收到賴的入會申請，但因為她所就讀的「甘迺迪政府學院菁英領導課程」，是短期進修課程，非正式學位，因此否決她的入會申請案。對此，媒體人周玉蔻今（15日）在臉書秀出自己的哈佛畢業證書，以及校友會的「純金」徽章，並對賴被校友會拒絕入會一事表示，「校友會恢復正直、誠實」，以後她要常常出席校友會聚會。

周玉蔻透露，昨天看了賴佩霞的學經歷，列出「哈佛大學甘廼廸政府學院菁英領導課程」這一段，她心內就有點犯嘀咕。周玉蔻說，今天傳來消息，賴佩霞曾以此經驗試圖加入「台灣哈佛大學校友會」，被拒絕了，且哈佛大學甘迺迪政府學院也回應台灣哈佛校友會，這個課程「沒有學位」，不是哈佛「校友」。

周玉蔻表示，她要給當前的台灣哈佛校友會一個大大的肯定。接著說到，以前，哈佛大學校友會掌控在馬英九和馬英九同溫層的國民黨人手裡時，什麼短期課程、暑修或專題講座參加者，只要有關係都可蒙混入會，使得像她這樣正統的校友，對於參與校友會活動的興趣大為降低。

周玉蔻還指出，曾經金融界有一位所謂的美女高層，就是這樣半真半假，在哈佛校友會裡「活躍」了一段時間，沾沾自喜，好不愜意。但周玉蔻認為，既然台灣哈佛大學校友會「恢復正直、誠實」，以後她要常常出席校友會聚會了。

最後，周玉蔻還秀出她的哈佛大學甘迺廸政府學院公共行政碩士「畢業證書」，及台灣哈佛大學校友會終身會員「純金徽章」高喊，「哈佛大學，我愛你」。

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