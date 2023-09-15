台東最美星空音樂會年度壓軸場　綠島將軍岩前療癒開唱

▲台東最美星空音樂會年度壓軸場，16日將在綠島登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023台東最美星空音樂會巡迴演出年度壓軸場次，繼上週「最跳！」跳島至蘭嶼舉行後，16日將在綠島接力登場。活動邀請獲得這屆金曲獎獲獎歌手洪佩瑜，與獲獎樂團慢慢說樂團，同時邀請在地黑孩子樂團、屋瑪客夫妻，用歌聲陪伴現場民眾一起吹海風，享受離島星空的魅力，更以音樂的力量增加海葵颱風災後復原的信心。

台東縣政府表示，已舉辦第6年的台東最美星空系列活動，今年特別以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」為活動主軸，邀請民眾感受6種「最」特別的體驗，更自6月底起陸續在海端鄉、關山鎮、東河鄉、大武鄉、池上鄉、長濱鄉、蘭嶼鄉等7處巡迴。年度壓軸場將移師綠島鄉人權紀念公園，邀請廣大追星迷們一起把握今年度最終機會，跳島體驗無光害的星空魅力。

交通及觀光發展處指出，綠島場次持續匯集「最強！」演出陣容，邀請獲得金曲獎最佳新人獎、超級偶像5亞軍的療癒女聲洪佩瑜，以及曾獲第26屆金曲獎最佳演唱組合的慢慢說樂團，在綠島將軍岩的繁星點綴下愜意開唱。今年更是台東最美星空音樂會有史以來「最長！」的演出時長，聚集台東在地樂團黑孩子樂團、屋瑪客夫妻等，從晚間6點起開唱，一起從傍晚開始沉浸音樂，到夜間一起享受暗夜星空。台東最美星空音樂會也特別設計星空迷最愛的「暗燈儀式」環節，並邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來專業的星空導覽，讓民眾看見「最美！」星空。