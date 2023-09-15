▲舉重國手郭婞淳與東警公益合作拍攝反詐騙宣導短片。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

詐騙案件在網絡時代愈發猖獗，許多民眾不慎成為詐騙案件的受害者，為了提高民眾對詐騙手法的識別及增加警覺性，台東縣警察局與舉重國手郭婞淳公益合作製作防詐騙宣導短片，利用網路及各類管道、活動場合播放，提供民眾防詐騙知識，影片上架短短3天吸引上萬名民眾觀看，迴響熱烈。

台東縣警察局特別與郭婞淳合作製作防詐短片，希望透過其高人氣與正面形象，使民眾能關注並了解相關詐騙內容，影片中特別宣導假求職詐騙，呼籲有求職需求民眾要慎選正當管道，並留意公司合法性，對徵才公司應多查、多問、多存疑，面試前應告知家人朋友自身行蹤，保護自身安全，徵才公司標榜高薪輕鬆免經驗當心是求職詐騙。

台東縣警察局定期分析本縣遭詐騙被害人特性，針對易受騙族群如軍人、小資族、學生等分別舉辦實體宣導活動，期許宣導效果能直達末端，有效傳達防詐知能，提升防詐免疫力。

局長陳錦坤為展現政府打擊犯罪決心，透過各類宣導管道，讓接收到宣導訊息的民眾能廣為宣傳，達到「減少接觸、減少誤信及減少損害」的目標。此外陳局長也呼籲，詐騙跟著時事走，內政部警政署為此邀請眾多名人製作識詐宣導短影音，分門別類宣導各種高發詐欺手法，請民眾凡事多存疑並謹記防詐騙三步驟「一聽、二掛、三查證」以免遭騙。