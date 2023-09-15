關警宣導防詐、交安及海嘯警報試放　無管制措施請民眾切勿慌張

▲關警向民眾宣導防詐、交安及海嘯警報試放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局為增強民眾防詐知能及灌輸交通安全觀念，利用機關、學校、社區(部落)、各鄉(鎮)公所舉辦活動及召開社區治安會議等時機，由「識詐交安宣導團」前往宣導。其中內容包括「6大詐騙手法」及「交通安全月」等宣導。

交通部自109年起辦理全國交通安全運動，訂9月為交通安全月，今年主題為「人本交通-停讓文化」，並以「車輛慢看停、行人安全行」為口號。另外也針對「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大詐騙手法加強宣導，讓民眾提高警覺，避免遭詐。

關山警察分局「識詐交安宣導團」，於機關、學校、各村(里)部落及活動會場等，均會見到他們頂著烈日，拿著手舉牌及發送宣導單的身影。因為詐騙手法日新月異，不斷的推陳出新，若民眾稍不注意，就很容易掉入詐騙集團所設下的陷阱之中，尤其近日台東縣內遭受到風災的肆虐，民眾住家及農產品均受到嚴重的災損，但是毫無天良的詐騙集團，居然還以「可申請補助」等訊息，吸引民眾點入，進而騙取個資或是帳戶等資料。有鑑於此，呼籲民眾要申請各項補助，請務必洽詢縣政府及各鄉(鎮)公所承辦單位，或是村(里)幹事，以免遭到詐騙。

另外台東縣警察局將於21日10時實施近海海嘯警報試放，10時10分執行解除海嘯警報試放，全縣35台警報器施放海嘯警報，因應突發海嘯災害，達成發放海嘯警報任務。警察局民防管制中心開設海嘯警報作業，警報發放期間，各機關、學校、部隊及民眾，正常作息，不實施人員疏散避難。關山警察分局將會加強於轄內宣導，避免引起恐慌，讓民眾維持正常生活。