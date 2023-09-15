東警、社福團體利吉發放物資　關懷弱勢提醒鄉親防詐

▲東警結合社福團體發放物資給颱風受災戶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣卑南鄉利吉社區因緊鄰山坡地，在日前海葵颱風肆虐下造成道路阻斷、停水停電、住家損害等情形。台東千秋府秉持神明護國佑民、扶世濟貧信念，特別籌募災後物資，偕同台東分局富岡派出所發送到每一位受災戶手中。

富岡所所長高璋賢表示，過去在轄區查訪時，就見到部分弱勢家庭生活節儉，時常為三餐煩惱，亦有許多高齡長者獨居無子女陪伴，本次風災後派出所於道路搶通後偕同村長巡視社區，發現許多住戶不僅房舍破損有待修繕，連日常生活物資都亟需援助。遂轉介台東千秋府募集愛心物資，由所長、員警陪同挨家挨戶發送與慰問。高所長恐有心人士藉機向受災戶行騙，也向民眾進行反詐宣導，對來路不明電話或假冒村里幹事者千萬不要相信，有任何疑問都可以立即向派出所詢問解答。

台東警分局分局長陳蔚文表示，詐騙手法千變萬化，近期破獲台東市男子假冒村里幹事，向民眾以代辦年金詐取手續費案例，民眾對於假冒公職、執法人員者務必提高警覺。亦提醒民眾接獲不明電話或簡訊時，要多方查證以免受騙，如遇詐騙應立即撥打165反詐騙專線諮詢或前往鄰近派出所報案，以保障自身權益。