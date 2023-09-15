紐西蘭商工辦事處與台東縣政府交流　饒慶鈴盼共擘台東地熱新藍圖

▲紐西蘭商工辦事處與台東縣政府交流會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣地理環境特殊，地熱資源豐沛，紐西蘭商工辦事處14日安排紐西蘭GNS Science地熱學者Mark Gibson、Andrew Rae及原民處長Diane Bradshaw等人至台東縣參訪，並於晚間舉辦紐西蘭地熱交流餐會，同時邀請台東第一個地熱電廠全陽地熱公司黃峻彬經理，共同分享地熱設置發展現況以及地熱開發之原民參與經驗。

縣長饒慶鈴表示，台東地熱資源豐富，且地熱能具備穩定性高、發電效率佳的優勢，將是未來台東縣再生能源發展主要項目，紐西蘭的豐富地熱設置經驗是很值得學習借鏡的對象，希望後續透過雙方合作機會，建構適合台東縣再生能源發展之路。

地熱學者Mark Gibson、Andrew Rae說明紐西蘭地熱發展現況，指出目前GNS參與多項紐西蘭國內地熱開發計畫，亦協助國際間地熱電廠開發合作，同時也積極推動國際技術交流與合作，原民處長Diane Bradshaw也說到，原民部落區域與地熱潛勢範圍多具重疊的特性，在地熱發開時應與當地原住民進行良好溝通，並與原住民達成合作關係，透過部落參與開創不同的開發模式。

縣府財政及經濟發展處進一步說明，紐西蘭毛利人和台灣原住民族同為南島語族，兩地皆有豐富傳統的原住民文化，除了在地熱發電發展技術之外，期望台紐一家人未來也能在原住民文化推動領域有更多合作交流機會；這次的交流餐會透過紐西蘭地熱領域之專家學者的經驗分享，共同研討台東地熱發展方向，並強化地熱開發技術合作交流與策略，加速台東縣地熱發電產業發展。