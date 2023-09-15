屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

▲屏東市鍾懃興與鍾邱喜鑾結婚80年，市長周佳琪致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民吳來成、吳林鸞英夫婦及邱明旺、邱翁麗玉夫婦婚齡 達70年的「白金婚」；更有一對結縭80年的鍾懃興、鍾邱喜鑾夫婦，達到「橡樹婚」，成為全台第二對橡樹婚的夫妻；市長周佳琪前往致贈賀匾、金樹與禮金，並祝願銀髮佳偶們健康安泰，再創新紀錄。

結婚70週年稱為「白金婚」，是一般人印象中最高的結婚紀念；「橡樹婚」是指結婚80週年的婚姻，象徵愛情能像橡樹一樣長久。

今年97歲的鍾懃興與95歲的鍾邱喜鑾歲，夫妻合計192歲，婚齡滿80年，從年少相知、經年相守，開枝散葉已有四代兒孫，福氣滿堂。鍾老先生早年任職台糖公司，致力於蔗糖實驗與推廣工作，對台灣糖業文化的傳承極有貢獻。鍾老太太也分享夫妻相處之道在於尊重，關係都是互相的，多溝通就能減少爭執。

白金婚有兩對，分別是結縭74年的吳來成、吳林鸞英夫婦，以及婚齡70年的邱明旺、邱翁麗玉夫婦。吳來成任職水利會，吳林鸞英專心照顧家庭，相互扶持打拚，十分重視教育，子女為留美博士。邱明旺經營食品批發生意，邱翁麗玉女士負責操持家務，夫妻相輔相成，也分享了包容忍讓的夫妻長久相處之道。

周佳琪市長表示，最長情的告白就是陪伴，一起慢慢變老就是最浪漫的事；幾對銀髮佳偶攜手超過70年，依舊鶼鰈情深，不僅是子孫們的福氣，更是現代年輕一輩的典範。婚姻經營必需夫妻同心、同甘、共苦，希望社會大眾都能借鏡長輩攜手白頭的感情及對維繫家庭的付出，共創和樂社會。