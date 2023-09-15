　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

▲屏東市鍾懃興與鍾邱喜鑾結婚80年，市長周佳琪致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市鍾懃興與鍾邱喜鑾結婚80年，市長周佳琪致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民吳來成、吳林鸞英夫婦及邱明旺、邱翁麗玉夫婦婚齡 達70年的「白金婚」；更有一對結縭80年的鍾懃興、鍾邱喜鑾夫婦，達到「橡樹婚」，成為全台第二對橡樹婚的夫妻；市長周佳琪前往致贈賀匾、金樹與禮金，並祝願銀髮佳偶們健康安泰，再創新紀錄。

結婚70週年稱為「白金婚」，是一般人印象中最高的結婚紀念；「橡樹婚」是指結婚80週年的婚姻，象徵愛情能像橡樹一樣長久。

今年97歲的鍾懃興與95歲的鍾邱喜鑾歲，夫妻合計192歲，婚齡滿80年，從年少相知、經年相守，開枝散葉已有四代兒孫，福氣滿堂。鍾老先生早年任職台糖公司，致力於蔗糖實驗與推廣工作，對台灣糖業文化的傳承極有貢獻。鍾老太太也分享夫妻相處之道在於尊重，關係都是互相的，多溝通就能減少爭執。

▲屏東市鍾懃興與鍾邱喜鑾結婚80年，市長周佳琪致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

白金婚有兩對，分別是結縭74年的吳來成、吳林鸞英夫婦，以及婚齡70年的邱明旺、邱翁麗玉夫婦。吳來成任職水利會，吳林鸞英專心照顧家庭，相互扶持打拚，十分重視教育，子女為留美博士。邱明旺經營食品批發生意，邱翁麗玉女士負責操持家務，夫妻相輔相成，也分享了包容忍讓的夫妻長久相處之道。

周佳琪市長表示，最長情的告白就是陪伴，一起慢慢變老就是最浪漫的事；幾對銀髮佳偶攜手超過70年，依舊鶼鰈情深，不僅是子孫們的福氣，更是現代年輕一輩的典範。婚姻經營必需夫妻同心、同甘、共苦，希望社會大眾都能借鏡長輩攜手白頭的感情及對維繫家庭的付出，共創和樂社會。

▲屏東市鍾懃興與鍾邱喜鑾結婚80年，市長周佳琪致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
貨輪浮空了！驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛
裝潢蟑螂賺上億！　受害者氣到死在出庭路上
老公連殺2人　妻後悔睡死：他是很善良的人
新北發錢了！　最高2萬元
老公「玩當沖2年」變了一個人！她翻手機超衝擊：怎麼辦
農業部遭「砸蛋潑墨」！　現場畫面曝
快訊／高虹安2鞠躬道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

夏趴不設限 !比基尼花襯衫穿上身　愛護小琉球0元船票等你抽

紅鼻寶寶悠遊卡　病童拿到愛不釋手

潮時尚「雲林厚工學」！Daniel Wong、林國基攜手打造芭比時裝秀

新竹縣褓姆業工會涉欠繳勞健保費　勞工處要求停招新會員

李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

台東最美星空音樂會年度壓軸場　綠島將軍岩前療癒開唱

屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

新北辦招商媒合活動！　北台8縣市創造28.14億元商機

為身心障者量身打造！花蓮規劃複合式運動場館　2025年完工啟用

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

夏趴不設限 !比基尼花襯衫穿上身　愛護小琉球0元船票等你抽

紅鼻寶寶悠遊卡　病童拿到愛不釋手

潮時尚「雲林厚工學」！Daniel Wong、林國基攜手打造芭比時裝秀

新竹縣褓姆業工會涉欠繳勞健保費　勞工處要求停招新會員

李杏玲獲首屆全國績優社政人員　黃偉哲：社政人員是堅強後盾

台東最美星空音樂會年度壓軸場　綠島將軍岩前療癒開唱

屏東市民鍾懃興鍾邱喜鑾結婚80年...愛情堅如橡樹　市長贈匾祝賀

新北辦招商媒合活動！　北台8縣市創造28.14億元商機

為身心障者量身打造！花蓮規劃複合式運動場館　2025年完工啟用

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

《鬼偶》導演光顧偏遠寺院求助　「四年被拒三次」 終於獲得同意

2歲遭退養...米克斯「害怕被丟掉」整夜睡床上　聞媽媽味道才安心

女員工爬上床「嘿咻已婚老闆」！事後懷孕崩潰：這是不能說的秘密

老媽搞上男友「想被你的充滿」　單親妹崩潰！露骨對話曝光

貨輪浮空了！台東海濱公園驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛

《女外科》蔡淑臻搶視后放話「非常想拿」　可惜朱軒洋沒入圍：超生氣

強力守護學童安全上學路　中和警取締違規砂石車

車被警移至拖吊場...他破壞封條取回包包　竟夾藏543g安毒

台中女遭砂石活埋「只露出兩條腿」　辯沒看到人...司機3萬交保

幫貓按摩發現奇怪開關！一抓「敏感點」叫聲超萌

地方熱門新聞

台電工程人員失聯　深陷泥淖險活埋

全台5家捷運公司結盟　簽署合作備忘錄

八里明園大佛寺捐贈普渡物資　加贈百萬復康巴士

宜蘭、南投偏鄉學生參觀世客博　桃園好好玩

國中女負氣離家　潮州警積極協尋2天後找到人

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

元智大學社團博覽會　社團迎新搶人大作戰

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

南消角逐全國10名優良防火管理人決選全壘打

新住民婦女參加剪髮職訓　成功轉職創業

搜救犬與小朋友可愛互動

長庚科大AI機器人迎新生　校友勉勵多元學習

睽違16年 太管處招募40名保育志工

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

更多熱門

相關新聞

《電波少女》開鏡　周佳琪客串行銷屏東市

《電波少女》開鏡　周佳琪客串行銷屏東市

影集《電波少女》首部曲，屏東熱鬧開鏡！屏東市長周佳琪前往祝賀並客串短片拍攝；導演陳扶是屏東子弟，想透過生活故事影集，展現出屏東的美好人事物。影集《電波少女》將拍攝三部曲，全劇在屏東拍攝，預計年底全部完成。

50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

屏東市建華一街攤販違規嚴重　警加強取締

屏東市建華一街攤販違規嚴重　警加強取締

高虹安涉貪助理費案　北院9/25起密集開庭

高虹安涉貪助理費案　北院9/25起密集開庭

屏東21億前瞻蓋6停車場使用率不到4成　王鴻薇曝直擊畫面

屏東21億前瞻蓋6停車場使用率不到4成　王鴻薇曝直擊畫面

關鍵字：

橡樹婚白金婚屏東市市長周佳琪

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面