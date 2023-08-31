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屏東拿21億前瞻經費蓋6停車場使用率不到4成　王鴻薇曝直擊畫面

記者蘇晏男／台北報導

屏東縣前縣長潘孟安任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座停車場，被國民黨立委王鴻薇揭露總經費逾21億元，然連假日的平均使用率不到35％，遭屏東縣府反駁。對此，王鴻薇今（31日）進一步公布助理現場直擊畫面，除指6座停車場整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%外，還發現停車場標線斑駁、停車顯示板因廠商沒給錢，壞掉不能修等情況。

▲王鴻薇舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇31日舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇31日上午舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄！王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會，會中公布助理8月20日（假日），8月21日（平日）在屏東市實地勘察民生停車場、菸廠停車場、信義停車場、幸福公園停車場、屏公仁愛停車場、屏公中華停車場等6座前瞻建設停車場的使用率。

王鴻薇指出，民生停車場假日使用率只有35%平日使用率21%；屏東菸廠停車場假日使用率37%平日使用率27%；信義停車場平日假日皆為44%；幸福公園停車場假日24%平日是25%；仁愛路公園停車場假日28%平日26%；中華路公園停車場假日44%平日13%，整體平均下來，假日使用率34%平日使用率26%。王鴻薇質疑，這不是蚊子館什麼是蚊子館？

王鴻薇也補充，助理現場查看還發現除了信義停車場標線斑駁外，屏菸停車場外面的停車顯示板，竟然因為廠商沒給錢，壞掉不能修也不給用；而助理也街訪附近民眾，對停車場也很多微詞，有的說不如弄好交通、有的說不如處理好水源。另外，有民眾昨還提供照片，指民生停車場2台電梯都壞掉。

王鴻薇表示，中央預算補助地方政府，她本於職權監督天經地義，民進黨面對質疑總是模糊焦點，但是事實勝於雄辯，現場畫面、民眾實際的面訪，中央給了錢也應該重新檢討預算分配，民進黨如果面對監督，只會戰南北，只是浪費納稅人的錢而已。

▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇揭屏東市6座以前瞻經費興建的停車場使用情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

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