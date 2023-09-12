《電波少女》屏東開鏡　周佳琪市長客串行銷屏東市

▲《電波少女》屏東市開鏡，周佳琪市長客串演出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

影集《電波少女》首部曲，屏東熱鬧開鏡！屏東市長周佳琪前往祝賀並客串短片拍攝；導演陳扶是屏東子弟，想透過生活故事影集，展現出屏東的美好人事物。影集《電波少女》將拍攝三部曲，全劇在屏東拍攝，預計年底全部完成。

《電波少女》在鮪魚家族飯店前開鏡，周佳琪市長前往祝賀，演出人員有方文琳、方駿、梁佑南、温少淮、藍一萍、方琦、吳鈺萱、齊薇，以及新秀蕭堡云、林郁璋、令宇辰、陳柏森等。

導演陳扶是屏東子弟，多家屏東在地企業、廠商紛紛前來支持，展現屏東特有的熱情。故事充滿奇幻和懸疑的青春愛情故事，融合屏東的風土民情，透過劇集行銷屏東之美。

周佳琪在劇中客串一角，本色演出熱心熱情的市長。她在開鏡典禮上表示，屏東是一座充滿活力和魅力的城市，期待有更多的人了解和愛上屏東。對於以屏東市為主場景，有這麼一個青春活潑的短影集而感到自豪。

劇中將場景拉到「讀者城市」，是間不賣書的書店，提供專屬讀者的空間服務，也順道推廣屏東市的藝術文化願景，同時也大力宣傳屏東市的特產，行銷六堡水菜、歸來牛蒡、海豐綠竹筍等。

這次拍攝也邀請屏東大仁科技大學一群對影視產業有熱誠的學生參與演出，導演陳扶表示這也是扶風傳播籌備拍攝「電波少女」的初衷，希望能給屏南有志演藝事業的青年朋友更多機會勇於築夢。

「電波少女」影集即將在有線電視、無線電視以及各大網路平台，以不同的形式播出，希望屏東市的市民鄉親都能大力支持屏東的影視作品。