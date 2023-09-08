攜手情牽一甲子　50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

▲台東縣政府8日舉行112年度金鑽石婚表揚活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府8日舉行112年度金鑽石婚表揚活動，參與表揚的伉儷由各鄉鎮市推薦共計50對，包括白金婚2對、鑽石婚11對、金婚37對；其中以結縭72年來自池上鄉的徐鈺明與徐葉瑞雀夫妻婚齡最長，由縣長饒慶鈴致贈表揚狀。

饒慶鈴表示，舉辦縣民金鑽石婚慶祝活動是非常有意義的活動，很開心今天能夠見證結婚超過60、甚至70年的夫妻，白頭偕老走過數十個寒暑，情堅比鑽石，在現代社會尤為難得，藉此向長輩們送上祝福。

饒慶鈴也提到，近年來為了照顧長輩朋友，縣府持續推動老人福利政策與相關活動，像是高齡者運動暨延緩失能照護、高齡志工爺奶咖啡行動車、敬老配鏡，今年再增加55歲以上原住民及身心障礙者免費配老花眼鏡。為了提高長輩朋友出外活動的機會，9月21日也將舉行長青嘉年華「倚盃氣 來聽歌」演唱會，歡迎65歲以上長輩於9月11至13日，憑身分證至社會處服務台或縣內四區家庭福利服務中心索票。

今年來自池上鄉的徐鈺明、徐葉瑞雀夫婦(結婚72年)，以及台東市的賴振崎、賴楊金珠(結婚70年)，是今年的白金婚代表。除了贈送受獎者精緻的人面抽象造型花瓶組合外，還有安排縣長、議長及台東市長等貴賓加值抽獎的超商禮券，讓每對伉儷皆歡喜的滿載而歸。