高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

▲台北地院訂9月25日首度開庭審理高虹安被控詐領立委助理費案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安被控涉嫌貪污立委助理費46萬元案，經台北地院抽籤分案後，合議庭已決定將在9月25日起，密集開庭進行準備程序，由於高虹安若一審被判有罪，市長職務就會被停職，法界預料檢辯雙方將從首開庭，就會對全案須調查事項展開激烈攻防，甚至不排除高虹安以公務為由請假，讓案件審理進度不要過快，台北地檢署為此已組成公訴團隊隨機應變。

高虹安遭檢察官起訴指控，涉嫌從2020年2月間起，到2020年12月31日為止，透過綽號「小兔」、「兔姊」的辦公室主任黃惠玟協助，控管助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷等人的薪資、加班時數，每月視情況浮報、虛報薪資及加班費，差額除高虹安要給的「獎金」外，助理不得領取。

檢察官調查，高虹安要求助理將這些薪資、加班費差額繳回後，用來購買雙眼皮貼、衛生棉、黑糖薑母茶、台大醫藥費、洗頭、卸妝棉補充包、頭痛藥等，明顯屬於私人支出，顯然高虹安一開始向立院申報薪資、加班要給助理的目的，就有主觀上的不法所有意圖，總計詐領金額46萬30元，觸犯公務員利用職務詐取財物等罪。

高虹安在遭起訴隔天，在個人臉書po文指出，否認有人頭助理，「助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規」、「零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來」，高虹安並強調，「檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實。」

全案經台北地院抽籤，將由審判長廖建傑率領受命法官蘇宏杰、陪席法官王沛元組成合議庭進行審理，並已訂出首次開庭時間，將寄發傳票給遭起訴的高虹安、助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告，而北檢將派出主任檢察官林佩菁率李明哲、廖彥鈞組成公訴團隊蒞庭，偵查起訴檢察官盧慧珊則將視審理情形隨時提供必要協助。