　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院訂9月25日首度開庭審理高虹安被控詐領立委助理費案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安被控涉嫌貪污立委助理費46萬元案，經台北地院抽籤分案後，合議庭已決定將在9月25日起，密集開庭進行準備程序，由於高虹安若一審被判有罪，市長職務就會被停職，法界預料檢辯雙方將從首開庭，就會對全案須調查事項展開激烈攻防，甚至不排除高虹安以公務為由請假，讓案件審理進度不要過快，台北地檢署為此已組成公訴團隊隨機應變。

高虹安遭檢察官起訴指控，涉嫌從2020年2月間起，到2020年12月31日為止，透過綽號「小兔」、「兔姊」的辦公室主任黃惠玟協助，控管助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷等人的薪資、加班時數，每月視情況浮報、虛報薪資及加班費，差額除高虹安要給的「獎金」外，助理不得領取。

檢察官調查，高虹安要求助理將這些薪資、加班費差額繳回後，用來購買雙眼皮貼、衛生棉、黑糖薑母茶、台大醫藥費、洗頭、卸妝棉補充包、頭痛藥等，明顯屬於私人支出，顯然高虹安一開始向立院申報薪資、加班要給助理的目的，就有主觀上的不法所有意圖，總計詐領金額46萬30元，觸犯公務員利用職務詐取財物等罪。

高虹安在遭起訴隔天，在個人臉書po文指出，否認有人頭助理，「助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規」、「零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來」，高虹安並強調，「檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實。」

全案經台北地院抽籤，將由審判長廖建傑率領受命法官蘇宏杰、陪席法官王沛元組成合議庭進行審理，並已訂出首次開庭時間，將寄發傳票給遭起訴的高虹安、助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告，而北檢將派出主任檢察官林佩菁率李明哲、廖彥鈞組成公訴團隊蒞庭，偵查起訴檢察官盧慧珊則將視審理情形隨時提供必要協助。

ET快訊
留美女碩士聯手男友弒父！判賠金額曝光
快訊／光陽39800優惠「延長至9月底」！
男約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷不治
不給全家續租！房東「轉租7-11」判賠百萬
恢復1年兵首批役男明年1／25入伍　國防部：強度較以往高
LINE用戶注意！明起「1功能」無上限取消
下班快去買！威力彩飆4億！　「3星座」頭獎機運高
獨／中捷塗鴉客IG曝！新苦主是東京地鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

好痛片！高雄騎士路口遭計程車撞飛　空中翻滾360度重摔倒地

獨／路邊一泡尿險害一命！角頭一句「三小」　挨轟8槍畫面曝

快訊／國3北上樹林段2車相撞　1駕駛沒繫安全帶甩出車外滿頭血

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

好痛片！高雄騎士路口遭計程車撞飛　空中翻滾360度重摔倒地

獨／路邊一泡尿險害一命！角頭一句「三小」　挨轟8槍畫面曝

快訊／國3北上樹林段2車相撞　1駕駛沒繫安全帶甩出車外滿頭血

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

台灣料理「態芮」首摘米其林三星　主廚何順凱盼客人更了解用餐禮儀

花蓮房市外地客占4成　在地：「投資兼退休」最夯

池上秋收來了！雲門打造專屬《天光・霞》　最美天然稻浪舞台登場

固特異推出Assurance MaxGuard輪胎　15-19吋、主打濕抓耐磨

徐巧芯爆原能會「氚檢驗能量不足」　行政院駁斥：停止臆測

拿香跟拜！陳建仁指示「放寬看護門檻」　侯辦嗆：民進黨眼中只有選票

不輸00919！00921配0.38元　年化連2季飆破8%

落實打詐！　藍新通過數發部「第三方支付機構能量登錄」

池恩齊回一軍！伍茲註銷後二軍好投　丘總：這就是棒球

快訊／郭台銘昔痛罵蔡英文「老處女」　總統府驚訝：盼多自我惕勵

巴西摩托車錦標賽重大事故　選手自摔再遭對手撞上雙亡

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

即／高雄小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

日籍通告藝人租屋處惡火！現場畫面曝光　冷氣全燒爛

更多熱門

相關新聞

新竹市爆閃燈爭議！市府秀公文打臉議員

新竹市爆閃燈爭議！市府秀公文打臉議員

近日，新竹市因為東大路二段660巷一個「爆閃燈」再次引起討論。新竹市府今日也拿出公文並做出回應。

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來

楊玲宜改打新竹市府　鄉民看1點笑出來

楊玲宜轟Cheap「改文了」　轉打高虹安

楊玲宜轟Cheap「改文了」　轉打高虹安

即／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告下場曝

即／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告下場曝

她分析郭台銘參選到底影響　「藍立委選戰難打、民眾黨得利」

她分析郭台銘參選到底影響　「藍立委選戰難打、民眾黨得利」

關鍵字：

高虹安立委助理費貪污新竹市市長地方制度法停職

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面