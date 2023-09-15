屏東縣水土保持設施維護　採無人載具監控新措施

▲屏東縣水土保持設施維護無人載具監控 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府對於水土保持設施處理維護有了新措施，目前採用無人載具監控，可以快速無死角監督山坡地開發中及已完成之案件，期望可以保育水土資源，減免災害，並促進土地合理利用，增進國民配合政府水土保持管理規定。

縣府水利處表示，往年縣府都是以無人載具判視山坡地是否有違規開發情形，今年度則運用至調查土石流潛勢溪流影響範圍內土地是否有超限利用情形，藉由空拍影像套繪地籍圖，找出違規土地所有權人，並協助其改正實施必要之水土保持處理維護或造林。

也運用無人載具輔助水土保持計畫監督管理，每個水土保持計畫案件至少航拍3次以上，並將航拍影像與水土保持計畫套繪，即可監控水土保持計畫施作有無越界或者未依核定計畫執行，有助於改善傳統人力施工檢查死角及了解開發越界等問題。

縣府因政府組織人力逐漸精簡，而山坡地利用業務量體又日趨龐大，相關業務工作逐步以科技協助來解決，無人載具判視山坡地是否有違規開發情形，隨著空拍科技進步逐漸有成為監控主流之趨勢，除花費人力精簡及成本低廉外，空拍各種角度可讓不法無所遁形，非常適合於大型山坡地開發運用。

另外，藉由各施工階段監控點檢核，有助於判視水土保持處理與維護是否產生功效，亦可提供水土保持義務人改善加強之方向，並提醒應按照設計規定施工，一同為山坡地開發利用時之水土資源保育盡一份心力，讓坡地土地合理利用，並減免災害發生。