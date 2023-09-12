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112年國防報告書公布！提升不對稱戰力　積極籌獲無人機、AI武器

▲國防部12日公布112年國防預算書。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部12日公布112年國防報告書。（示意／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（12日）公布今年度國防報告書，內容提及國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，針對敵犯台行動弱點，完成不對稱戰力規劃與籌建，藉去中心化指管，強化防衛作戰韌性，並結合全民防衛總力，透過遠距制敵及重層防衛等手段，迫使敵考慮犯台軍事行動的風險與代價，嚇阻敵貿然侵略企圖。另為彌補國土防衛縱深不足，國軍積極整建籌獲機動、小型、人攜式及AI武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力。

國防部12日上午舉行例行記者會，公布「中華民國112年國防報告書」。此次國防報告書分為「區域情勢、國防戰力、政策興革、國防治理、榮耀傳承」等5面向，闡述印太區域情勢、我國面臨的安全挑戰，進而說明國軍軍事戰略與戰力發展、強化全民國防兵力結構調整方案、持恆精進後備改革及呈現各項施政成果，並藉由推展全民國防教育及深化社會溝通作為，扎根全民國防理念。

國防戰力部分，國防部指出，國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，前瞻未來敵情威脅、科技發展、戰爭型態與作戰場景，針對敵犯台行動弱點，完成不對稱戰力規劃與籌建，藉去中心化指管，強化防衛作戰韌性，並結合全民防衛總力，透過遠距制敵及重層防衛等手段，迫使敵考慮犯台軍事行動的風險與代價，嚇阻敵貿然侵略企圖，以維護領土主權、國家安全及區域和平穩定。

國防部說明，防衛固守是國軍為確保台灣足以應對外在軍事威脅，致力強化國防戰力與韌性、建構完整不對稱戰力、提升戰力防護成效，並結合全民防衛總體力量，強化作戰持續力，確保關鍵基礎設施安全，達戰略持久目標。在面對中共灰色地帶模式的侵擾，國軍強化聯合情監偵作為，並同步調修相關處置規定，依據「衝突光譜」概念，策定各階段應對行動，以反制敵新常態威懾，確保國家安全。

重層嚇阻則為，國軍利用海峽天塹及地理環境，構築多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，打亂敵作戰節奏，增加敵多重失敗風險，嚇阻其不敢輕啟戰端。若敵人仍執意進犯，則依「整體防空、聯合截擊、聯合國土防衛」的作戰進程，對敵實施反制、重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，迫使敵犯台失敗。

國防報告書提及「縱深防衛」，要以不對稱作戰思維推動重層嚇阻。國防部說，國軍依當前防衛作戰構想並汲取俄烏戰爭經驗，運用「避其鋒、擊其弱」的不對稱作戰思維，待敵人進犯徵候明確，先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏並遲滯其行動進程；另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間；在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性的高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

國防部也說，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

國防部表示，同時透過義務役役期調整、精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，並藉由後備改革，推動各項備戰精進措施，厚植「即時動員、即時作戰」後備部隊戰力，達成強化固守韌性與戰略持久目標，實踐「防衛固守，重層嚇阻」的軍事戰略指導。另外，為強化全民防衛動員機制，有效運用全民總力，建構強韌的全社會防禦能量，定期召開「全民防衛動員跨部會協調會」。

▼國軍騰雲無人機。（資料照／記者湯興漢攝）

▼國軍騰雲無人機。（資料照／記者湯興漢攝）

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